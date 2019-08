Schiedsrichterin Stéphanie Frappart wird den UEFA-Supercup leiten. Foto: Michel Spingler/AP (Michel Spingler / dpa)

„Natürlich“, sagte die Französin, die am Mittwoch (21.00/Sky und DAZN) als erste Frau in einem bedeutenden UEFA-Wettbewerbsspiel im Männerfußball den Supercup zwischen dem FC Liverpool und FC Chelsea pfeifen wird. „Wir trainieren die ganze Zeit. Wir haben keine Angst, wir sind immer bereit.“

Die 35-Jährige hatte vor wenigen Wochen das Endspiel der Frauen-WM zwischen den USA und den Niederlanden (2:0) in ihrer Heimat geleitet. Im April war sie erstmals in der französischen Ligue 1 zum Einsatz gekommen. Wie Bibiana Steinhaus in der Bundesliga gehört sie nun zum festen Schiedsrichter-Pool in der höchsten französischen Spielklasse.

„Für mich ist es dasselbe. Der Fußball ist derselbe, die Regeln sind dieselben“, sagte Frappart. Ihr Privatleben habe sich seit der Nominierung allerdings schon verändert. „Ich bin jetzt bekannter“, sagte die Französin. Durch ihren Aufstieg in Frankreichs höchste Spielklasse sei sie aber auf „die Emotionen vorbereitet“ gewesen.

Unterstützt wird Frappart in Istanbul von ihren Assistenten Manuela Nicolosi und Michelle O'Neal. Vierter Offizieller beim Supercup ist der Türke Cuneyt Cakir. Der deutsche Referee Mark Borsch gehört zum Team der Videoassistenten um den Franzosen Clement Turpin. Als erste Frau überhaupt im UEFA-Männerfußball hatte die Schweizerin Nicole Petignat zwischen 2004 und 2009 drei Qualifikationspartien zum UEFA-Cup gepfiffen. (dpa)