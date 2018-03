Da ist der Pokal: 2017 holte ihn die Leher TS, die im Viertelfinale 2018 aber nicht mehr im Wettbewerb steht. (Frank Thomas Koch)

Cengiz Cakir: Ich war vor Ort in Hastedt und muss sagen: Die Jungs von Werder haben das gut gemacht. Sie haben viel Druck über außen erzeugt, damit kam der BSC Hastedt nicht zurecht. Die Verletzung von Boris Koweschnikow hat die Hastedter Jungs dann zusätzlich belastet. Aber jeder verliert mal, Niederlagen gehören dazu.

Gökhan Deli: Ich habe in den letzten Wochen fast alle Spiele des Bremer SV beobachten können. Sie haben eine gute Mannschaft, die eigenen Erwartungen aber nicht so erfüllen können. Dessen war ich mir bewusst. Eine große Überraschung war für mich das 1:1 gegen den FC Oberneuland – ein Spiel, das der BSV eigentlich hätte gewinnen müssen. Die Partien gegen Schwachhausen und die LTS verliefen dann unglücklich. Aber auf den Gegner schaue ich gar nicht so sehr. Sie werden trotz der letzten Ergebnisse schon alles geben und eine schwere Aufgabe sein. Es wird aber auch eine große Rolle spielen, in welchem Zustand der Panzenberg ist.

Deli: Wir haben eine sehr spielstarke Mannschaft, technisch versiert. Doch wir werden unsere Taktik umstellen müssen, wenn sich der Panzenberg jetzt nicht schnell regeneriert. Gegen die LTS war der Platz jedenfalls in keinem guten Zustand.

Deli: Für uns ist jede Pokalrunde ein Endspiel. Ohne die Abgänge des BSV im Winter wäre es sicher ein Topspiel. Aber der Sieger wird nicht automatisch den Pokal gewinnen.

Cakir: Für mich gilt das auch nicht. Ich war ja damals schon ein paar Wochen der BSV-Trainer und wusste schon bei der Auslosung, dass wir nicht die Favoritenrolle einnehmen, es also auch kein vorweggenommenes Endspiel ist. Der Blumenthaler SV ist ja auch noch dabei, und auch die SG Aumund-Vegesack erzielt gute Ergebnisse in der Bremen-Liga. Außerdem ist die SFL Bremerhaven stark und schießt in der Landesliga zurzeit alles weg.

Cakir: Nein. Für mich ist jedes Spiel etwas Besonderes. Aber ich kenne eben alle Hastedter sehr gut (lacht).

Cakir: Ich habe lange mit Gökhan zusammengearbeitet, als er vier Jahre unter mir als Trainer beim ATSV Sebaldsbrück gespielt hat. Sie haben ein paar sehr erfahrene Spieler im Kader, starke Angreifer und stehen gut in der Defensive. Insgesamt ist der BSC Hastedt eine gute Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern. Außerdem kann Gökhan in Ruhe arbeiten. Es hat Hand und Fuß, was mein Kumpel dort macht.

Deli: Man muss Cengiz loben, dass er die Herausforderung im Winter angenommen und eine vernünftige Truppe zusammengestellt hat. Eine Übermannschaft ist der Bremer SV aber nicht. Sie haben ein gutes Bremen-Liga-Team, das sehr kampfstark auftritt. Das Mittelfeld ist sehr stark, im Sturm haben sie sich aber noch nicht so gefunden, und auch in der Defensive gibt es noch Probleme. Ich erwarte, dass der Bremer SV über den Kampf kommt.

Cakir: Es ist unglaublich schwer, eine Mannschaft in der Winterpause neu zu formieren. Die ersten Siege gegen den VfL und Vatan haben das noch kaschiert, und dann kam das starke 1:1 gegen den FC Oberneuland, der im Moment allerdings auch schwächelt. Jetzt haben wir zweimal verloren. Ich wusste aber von vornherein, dass wir vor einer schweren Rückrunde stehen. Aber resignieren werden wir sicher nicht.

Deli: Sie werden auf jeden Fall hochmotiviert sein. Das Spiel wird emotional, darf aber nicht übermotiviert geführt werden. Doch diese Spieler bringen die nötige Erfahrung mit. Schade, dass uns Boris Koweschnikow fehlt. Ein Untersuchung wird erst am Donnerstag eine genaue Diagnose seiner Knieverletzung bringen. Er war genauso heiß auf dieses Duell wie die anderen Spieler auch.

Cakir: Für mich und meine Mannschaft spielt das keine Rolle. Die meisten BSV-Spieler kennen die Ehemaligen ja auch gar nicht. Insofern kommt es auch nicht darauf an.

Deli: Klar spielen die TV-Gelder eine große Rolle. Aber darüber können wir reden, wenn wir ins Finale einziehen. Es ist noch viel zu früh, sich auf so etwas zu fokussieren.

Cakir: Das Geld kann jeder Verein gut gebrauchen, dazu der Prestigegewinn im DFB-Pokal. Das wäre auch für uns absolut wichtig. Aber wir sind Realisten: Am Freitag müssen wir erst einmal gegen den BSC Hastedt gewinnen. Es wird 90 Minuten rauf und runter gehen. Über Fernsehgelder können wir uns Gedanken machen, wenn wir den Pokal in den Händen halten sollten.

Cakir: Wir kommen eine Runde weiter, weil ich überzeugt bin, dass die Jungs an diesem Tag 100 Prozent geben werden.

Deli: Weil wir unbedingt weiterkommen wollen und bereits im letzten Jahr im Viertelfinale ausgeschieden sind. Für uns ist die nächste Runde Pflicht, und es spricht alles für uns. Wir können uns nur selbst ins Bein schießen.

Zur Person

Cengiz Cakir

ist seit Dezember 2017 Cheftrainer des Bremer SV und trifft mit seinem Team im Viertelfinale des Fußball-Lotto-Pokals am Karfreitag um 13 Uhr auf das Team von...

Gökhan Deli,

der den BSC Hastedt als Coach seit 2016 betreut, im vergangenen November kurzzeitig vor seinem Abschied stand und jetzt auf den Einzug ins Halbfinale hofft.

Zur Sache

Landesligisten fordern Bremen-Ligisten

Neben dem Duell zwischen dem Bremer SV und dem BSC Hastedt finden am Freitag auch die anderen drei Spiele des Viertelfinales im Lotto-Pokal statt – und weniger spannend dürfte es dabei auch nicht zugehen. Die SG Aumund-Vegesack gilt derzeit als recht formstark und dürfte als Siebter der Bremen-Liga um 14 Uhr favorisiert in die Heimpartie gegen den Habenhauser FV (12.) gehen. Im Nordderby zwischen dem Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm (8.) und dem Bremen-Liga-Fünften Blumenthaler SV (15 Uhr) gilt dagegen der Gast als nominell stärkere Mannschaft. Aber was heißt das schon? Letztlich dürfte auch das Derby in Bremerhaven um 15 Uhr unter recht offenen Voraussetzungen starten. Dort empfängt der Landesliga-Zweite SFL im OSC, dem Elften der Bremen-Liga, ebenfalls einen klassenhöheren Gegner.