Vor heimischer Kulisse mussten Ales Jurcik und seine Teamkollegen eine Niederlage gegen den Hamburger SV hinnehmen. (Sven Peter/spfoto.de)

Die Rahmenbedingungen stimmten eigentlich: Rund 300 Zuschauer hatten das Paradice besucht, um das Regionalligaspiel zwischen den Eishockeyteams der Weserstars und dem Hamburger SV zu sehen. Im Duell des Vierten gegen den Fünften ging es dabei um nicht weniger als den Anschluss an die Spitze der nur sechs Mannschaften umfassenden Spielklasse. Ausgerechnet in diesem Sechs-Punkte-Spiel leisteten sich die Bremer allerdings eine über weite Strecken schwache Leistung.

Nach der 4:5 (2:3, 0:2, 2:0)-Niederlage fiel den Weserstars der Titel zu einem durch und durch missratenen Freitagabend nicht schwer: „Black Friday“, hieß es auf der Homepage. Das bezog sich allerdings nicht allein auf die verlorenen Zähler. Es umfasste auch die Personalsituation nach dem von vielen kleinen und großen Vergehen geprägten Nordderby. Schließlich verlor der Gastgeber nicht nur Darian Wellmann, der sich ein ganz persönliches Duell mit dem Hamburger Goalie geliefert hatte und eine Matchstrafe kassierte.

Mehr zum Thema Eishockey-Regionalliga Weserstars siegen 3:1 gegen Adendorf Bremer behaupten den dritten Tabellenplatz. Maier, Galwas und Szygulla erzielen die Tore. mehr »

Noch schlimmer verlief das Spiel für Artur Galwas. Beim Stürmer bestand nach einem Check sogar ein Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung, der erst in der Klinik ausgeräumt werden konnte. Zudem stehen nach dem Freitag auch Tim Maier und Torhüter Maksim Jar auf der Verletztenliste. „Das war sicher der negative Höhepunkt der Saison“, kommentierte Andreas Niewiera, der Sportliche Leiter.

Dabei hatte der Abend gar nicht so schlecht begonnen. Gerade 57 Sekunden waren absolviert, da traf Galwas bereits zur Führung. Sein 1:0 sorgte natürlich für Euphorie auf den Rängen und im Team des Gastgebers: Mit einem souveränen Auftritt gegen den HSV wollte der amtierende Meister endlich in seine Rolle finden und mitmischen in der Ligaspitze. Aber daraus wurde nichts. „Wir haben uns das Spiel selbst schwer gemacht“, meinte Spielertrainer Igor Schön später. Die vielen Fehler in der Defensive und unnötige Strafzeiten hätten den Weserstars im Weg gestanden. Und so kam ein keineswegs überzeugender Hamburger SV ins Spiel.

"Sehr gutes letztes Drittel" half auch nicht

Zunächst waren die Gäste nämlich vor allem durch ihren imposanten Mannschaftsbus aufgefallen, der einen interessanten Kontrast zu den Gefährten anderer Regionalligisten bildete. Aber weil der Gastgeber so gar nicht ins Spiel fand, fehlerhaft agierte und oft in Unterzahl geriet, gestalteten die Hamburger das Duell immerhin ausgeglichen. Eine Vorentscheidung fiel schließlich nach der Matchstrafe von Darian Wellmann. Die folgende Überzahl nutzte der Gast zum 4:2, und nur zwei Minuten später ließ er den fünften Treffer folgen.

Da half den Bremern auch ein „sehr gutes letztes Drittel“ (Schön) nicht mehr. Zumal die Verletzung von Artur Galwas und die anschließende Pause (56.) für einen Schock unter den Weserstars sorgte. Es reichte also nicht. Immerhin sorgt der unterm Strich doch recht ordentliche Auftritt zum Spielende aber für Zuversicht.

Mehr zum Thema Eishockey-Regionalliga Nord Weserstars feiern ersten Saisonsieg Tim Maier trifft doppelt beim 5.2 gegen Salzgitter mehr »

„Auf die Leistung im letzten Drittel können wir aufbauen“, betont Igor Schön. Mit dem Spielende hatte sich das Verletzungspech allerdings noch nicht erledigt: Auf dem Heimweg wurde Maksim Jar in einen Auffahrunfall verwickelt. Der Torhüter wird nun von Nackenschmerzen geplagt. Hinter seinem Einsatz steht deshalb ebenso ein Fragezeichen wie bei Tim Maier, der im dritten Drittel mit einer Fußprellung ausgeschieden war.

Tore: 1:0 Artur Galwas (1.), 1:1 Heitmann (12.), 1:2 Heitmann (18.), 2:2 I. Schön (19.), 2:3 Blank (19.), 2:4 Heitmann (38.), 2:5 Liedek (40.), 3:5 Maier (47.), 4:5 I. Schön (49.)