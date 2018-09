West Hams Marko Arnautovic (M) wird von den United-Profis McTominay (l) und Nemanja Matic angegriffen. Foto: Ian Walton/PA Wire (dpa)

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United rutscht nach dem schlechtesten Saisonstart seit 1989 immer tiefer in die Krise.

Die Mannschaft des umstrittenen Trainers José Mourinho verlor in der Premier League bei West Ham United verdient mit 1:3 (0:2) und bleibt mit zehn Punkten nach sieben Spieltagen nur im Tabellen-Mittelfeld. Der portugiesische Star-Coach gab nach dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft wieder einmal den Schiedsrichtern die Schuld an der Niederlage.

Mesut Özil traf zum 2:0 beim Heimsieg des FC Arsenal. Foto: Yui Mok/PA Wire (dpa)

„Das erste Tor war Abseits, dann ein Eigentor und dann ein Schiedsrichter-Fehler“, schimpfte Mourinho. Der langjährige United-Profi Rio Ferdinand polterte dagegen: „Wenn das so weitergeht, wird es die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte.“

Der Druck auf den portugiesischen Star-Coach wird vor dem Champions-League-Match am Dienstag gegen den FC Valencia weiter wachsen. Nach der Ligapokal-Blamage gegen den Zweitligisten Derby County war der Auftritt im London Stadium erneut kläglich. Marcus Rashford (71.) erzielte den einzigen United-Treffer. Felipe Anderson (5.), ein Eigentor von Victor Lindelöf (41.) und der starke Ex-Bremer Marko Arnautovic (74.) trafen für die Gastgeber.

Der FC Arsenal hat dagegen zum fünften Mal in Serie gewonnen und den Anschluss an die Spitze geschafft. Beim 2:0 (0:0) gegen den FC Watford waren Craig Cathcart per Eigentor (81. Minute) und Mesut Özil zwei Minuten später für die Gunners erfolgreich. Nachdem Arsenal-Keeper Petr Cech sich bei einem Abschlag verletzte (45.+3), kam der frühere Bundesligatorhüter Bernd Leno zu seinem ersten Premier-League-Einsatz.

Vor dem Champions-League-Spiel bei 1899 Hoffenheim am Dienstag gewann Manchester City gegen Brighton&Hove Albion mit 1:0 (1:0). Englands Nationalspieler Raheem Sterling nach Zuspiel von Nationalspieler Leroy Sané (29.) und Sergio Agüero (65.) trafen für den Titelverteidiger. Ilkay Gündogan gehört nicht zum Kader von Trainer Pep Guardiola.

Traienr David Wagner verlor mit Huddersfield Town durch zwei Tore von Harry Kane (25./34./FE) mit 0:2 (0:2) gegen Tottenham Hotspur und fiel vorerst auf den letzten Platz zurück. André Schürrle blieb mit dem FC Fulham beim 0:3 (0:0) ohne Punkte. (dpa)