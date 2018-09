Bremen

Schnupperreitkurse auf dem Schimmelhof

Rainer Jüttner

Bremen. In den Herbstfereien finden auf dem Schimmelhof in Bremen-Osterholz wieder Schnupperreitkurse für Reiter ab sechs Jahren und Erwachsene statt. Reiten lernen in lockerer Atmosphäre unter Anleitung einer erfahrenen Reitausbilderin.