Verbandsliga-Erhalt noch möglich

Schorf-Radballer müssen zittern

Rainer Jüttner

Oberneuland. Die erste Saison in der Verbandsliga läuft nicht so, wie es sich die Oberneulander Radballer gewünscht hatten. Auch am fünften von sechs Spieltagen gelang es den Mannschaften des RV Schorf-Oberneuland nicht, sich von den abstiegsgefährdeten Plätzen der Tabelle zu entfernen.