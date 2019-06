Frauenfußball-WM

Schottland verspielt 3:0 - Argentinien hofft noch

Schottland hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich im letzten Gruppenspiel den ersten Sieg verspielt und ist ausgeschieden. In einer hochdramatischen Partie trennte sich der WM-Neuling in Paris von Argentinien 3:3 (1:0).