Schröder gewinnt mit Oklahoma City bei den New York Knicks

New York (dpa) – Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Die Thunder konnten sich mit 127:109 (67:47) gegen die New York Knicks durchsetzen.