August 2019 veranstalten die Fußballer von OT Bremen mit Unterstützung vom Möbel Schulenburg am Weserpark ihr 7. Jugendfußballturnier um den „Schulenburg-Cup“ auf der Bezirkssportanlage Schevemoor. Der Spielbetrieb startet bei der Altersgruppe der B- und C-Jugend am Sonnabend, 17. August, um 10 Uhr. Aktuell werden hier 21 Mannschaften erwartet. Am Sonntag, 18. August, ab 9.30 Uhr gehen dann die “Kleinen“ auf Punktejagd. Hier werden Mannschaften aus D-, E-, F- und der G-Jugend, insgesamt 42 Teams erwartet.