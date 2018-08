In insgesamt zehn Kategorien, von den A- F-Junioren sowie in einer Frauen- und einer weiblichen C-Juniorinnen-Konkurrenz, wurden Sieger und Platzierte ermittelt. Bei bestem Wetter, super Stimmung und guter Laune wurden wieder tolle Spiele gezeigt. Dieses Vorbereitungsturnier fand allerdings ohne die jüngsten Kicker statt, denn viele Kinder wurden eingeschult.

Am ersten Veranstaltungstag spielten 31 Mannschaften in den F- bis C.Junioren-Konkurrenzen. Das Rahmenprogramm wurde durch eine Hüpfburg, Fußball-Dart sowie einer Torschussgeschwindigkeitsanlage abgerundet. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Tags darauf konnte die Fußballabteilung 19 Teams von den B- und A-Junioren begrüßen, die auch tollen Tempofußball zeigten. Erstmalig nahmen auch die OT-Frauen an diesem Turnier teil.

"Da das Turnier erstmals an zwei Tagen stattfand, hatten die Mannschaften viel mehr Spielzeiten, was für eine Vorbereitung auch wichtig ist“, sagte Hartmut Winter, der Spielleiter von OT Bremen.