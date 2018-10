Der Siegtorschütze in Aktion: Kevin Schumacher traf gegen seinen früheren Klub Egestorf-Langreder und bescherte Werders U23 drei mühsame Punkte. (Carmen Frisch)

Bremen. Das Fußballspiel zwischen Werders U 23 und der Germania Egestorf-Langreder wurde mit ein paar Minuten Verzögerung angepfiffen. Die Gäste aus Barsinghausen hatten nämlich im Stau gestanden. Als sie so über die Autobahn schlichen, werden sie sich vielleicht gefragt haben, ob das Auswärtsspiel in Bremen überhaupt nötig sei. Zuvor hatte die Germania in fünf Partien auf fremden Plätzen nämlich nicht einen Punkt gewonnen. Und nach dem Duell mit Werder liest sich ihre Bilanz nicht besser. Im Gegenteil: Werder gewann mit 1:0 (1:0), und deshalb wartet Egestorf-Langreder nun seit sechs Auswärtsspielen auf einen Erfolg.

Die Gäste traten entsprechend enttäuscht die Heimreise an. Aber auch bei den Bremern herrschte trotz der sommerlichen Temperaturen nicht gerade eitler Sonnenschein. „Wir hatten die Chancen, den Sack zuzumachen, verpassen es jedoch und müssen in der Schlussphase unnötig zittern“, kommentierte Werder-Coach Sven Hübscher.

Mitte der ersten Halbzeit hatten sich die drei Fans aus dem Gästeblock zu Wort gemeldet: „Ohne Germania wär‘ hier gar nichts los“, sangen sie. Widerspruch ernteten sie dafür nicht. Denn die Partie war bis dahin doch verhältnismäßig ruhig verlaufen, auf den Rängen und auch auf dem Platz. Es war auch nicht besonders viel passiert, was zur Aufregung hätte führen können. Viel zu dominant waren die Bremer aufgetreten gegen eine Gästemannschaft, die allenfalls durchschnittliches Regionalliga-Niveau verkörperte.

Was der Bremer U 23 allerdings nicht gelang: die deutlich größeren Spielanteile auch in eine ernstzunehmende Anzahl von Tormöglichkeiten umzuwandeln. Lediglich als Jonah Osabutey von Marek Waldschmidt gehalten wurde und die Bremer einen Strafstoß forderten (6.) und der Bremer Stürmer später mit einem Kopfball knapp an der Führung scheiterte (26.), war es ein bisschen interessant geworden.

Ansonsten plätscherte das Spiel trotz der ungleich verteilten Anteile vor sich hin. Insofern passte die Szene nach rund einer halben Stunde so gar nicht zum Geschehen: Weil sich Robin Gaida verschätzte, hatte Osabutey freie Bahn und legte den Ball von der rechten Seite des Strafraums für Kevin Schumacher auf. Aus acht Metern traf der erst im Sommer von der Germania nach Bremen gewechselte Angreifer zur Führung. Auf einen überschwänglichen Jubel verzichtete Schumacher allerdings – und das passte ja irgendwie auch zu dieser Partie.

Es bestand zur Pause zwar kein Zweifel an einer verdienten Führung. Aber ein bisschen mehr Schwung und Entschlossenheit hätten sich die Zuschauer in der zweiten Halbzeit schon gewünscht. Doch daraus wurde nichts. „Wir müssen die Dinge klarer angehen“, forderte Werder-Kapitän Christian Groß später. Es sei gegen eine defensive Mannschaft wie die Germania zwar nicht gerade leicht, zu Torchancen zu kommen. „Aber wir haben auch gedacht, wir schaukeln das Spiel einfach nach Hause“, so Groß.

Weil es nach wie vor an der Entschlossenheit mangelte, hatte sein Team auch nach dem Wechsel nur selten zu einem Torabschluss gefunden. Mit fortlaufender Spielzeit schlich sich sogar eine gewisse Lässigkeit in die Aktionen der U23 ein – und so verzeichnete der Gast sogar noch die eine oder andere Möglichkeit. „Wir können auch noch 1:1 spielen und gucken uns dann ganz dumm an“, meinte Christian Groß.