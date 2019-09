Erstmals in Vorschlussrunde

Schweizerin Bencic bei US Open im Halbfinale

Die Schweiz ist doch noch im Halbfinale der US Open vertreten. Nach dem Aus von Roger Federer und Stan Wawrinka schafft es Belinda Bencic in New York in die Vorschlussrunde. Dafür muss sie eine gute Freundin besiegen.