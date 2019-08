Findorffer Schachtag erforderte höchste Konzentration

Schwerstarbeit für Schachspieler

Rainer Jüttner

Findorff. Zwölf Stunden Schach am Stück verlangte auch den erfahrensten der 30 Teilnehmer beim Findorffer Schachtag einiges ab. Im Vereinshaus in der Hemmstraße hatten die Schachfans Schwerarbeit geleistet: Nach Spielstärke auf sieben Spielklassen aufgeteilt, mussten die Starter in den sechs oberen Gruppen je drei Partien bewältigen.