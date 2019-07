Dort sicherte sich die 22-jährige Lena den Einzug ins Halbfinale durch einen knappen 4:3-Erfolg gegen ihre zwei Jahre ältere Schwester und erreichte schließlich das Halbfinale, in dem sie sich ihrer Gegnerin Anne Willkomm vom Darts-Verband Berlin-Brandenburg (DBBV) deutlich mit 0:5 geschlagen geben musste. „Ich hätte gegen Lena eine Runde weiter kommen können“, resümierte die Bürokauffrau, „leider konnte ich im entscheidenden Moment nicht auschecken, während Lena ihre Chancen souverän genutzt hat.“ Ihre jüngere Schwester belegte letztlich Rang drei, für Lisa reichte es nur zu Platz fünf – wodurch sie im Gegensatz zu ihrer Schwester ganz knapp an einer Nominierung für das Nationalteam vorbei schrammte.

Die nächsten Aufgaben für die beiden treffsichere Schwestern stehen am 7. und 8. September an: Dann beginnt die neue Saison in der Verbandsliga – wo beide mit dem Team „Darts for Fun“ antreten – mit dem ersten DDV-Ranglistenturnier in Steinfurt. Lena Zollikofer wird zudem als Dritte der deutschen Rangliste mit dem Nationalteam vom 8. bis zum 10. Oktober beim „WDF World Cup“ in Cluj-Napako in Rumänien teilnehmen. Vom 25. bis zum 27, Oktober werden wir beide ebenfalls am „BDO Winmau World Masters“-Turnier in England teilnehmen.