Dabei setzte sich wieder einmal der Bremer Sport-Club mit hervorragenden 17 838 Punkten deutlich vor dem Bremischen Schwimmverein (16 765) und dem Blumentaler TV (14 878) durch. Der BSC hofft jetzt auf die Teilnahme am Bundesfinale der besten 18 Mannschaften bundesweit, das am 10. November in Gelsenkirchen stattfindet. Für diese hervorragende Leistung zeichneten beim Bremer SC Petra Bersebach, Carolin Karrè, Kerstin Pieper-Köhler, Beate Scholtyssek, Jörn Eden, Bernd Rickens, Hans-Werner Schierloh, Lutz Wiese und Thomas Weustink verantwortlich. Peter Wiese und Kristian Elfers waren die erfolgreichsten Punktesammler für den Bremischen SV.