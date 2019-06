Neuzugang Manuela Beer gelang im Kugelstoßen mit 11,36 Metern nach langer Wettkampfpause eine erfolgreiche Rückkehr in der W55. Damit hatte sie mehr als einen Meter weiter gestoßen als die Zweitplatzierte Birgit Schweers (LG Kreis Verden). Ein weiterer Erfolg gelang Beer beim Diskuswurf mit 27,76 Metern, ebenfalls vor Birgit Schweers, die beim letzten Wurf auf 27,71 Meter kam.

Auch Michael Bruns gelangen in der Altersklasse M60 zwei Titel. Über 800 Meter gewann er mit einem Start-Ziel-Sieg in 2:27,09 Minuten mit fünf Sekunden Vorsprung und verpasste einen neuen Landesrekord nur um eine halbe Sekunde. Mit einer Zeit von 2:26,94 Minuten errang Karsten Krüger im gleichen Rennen den dritten Platz in der Altersklasse M55. Über 1500 Meter war Michael Bruns am Sonntag dann erneut der Schnellste in 5:03,11 Minuten. Sven Eilinghoff und Carsten Hülss gingen über die 5000 Meter auf Meisterjagd, wobei Eilinghoff in der M45 mit 16:42,16 und Hülss in der M40 mit 16:50,39 Minuten die Titel gewannen.