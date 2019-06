Der Bremer HC hatte das Deby gegen den Club zur Vahr besonders nach der Pause im Griff. Hier lupft Dennis Kausche (rechts) die Kugel ins Tor. (Axel Kaste www.kaste.biz und Axel Kaste, Axel Kaste)

Am Ende stand ein 6:1 für den Gastgeber aus Oberneuland auf dem Zettel.

Gleich die erste Chance verwandelte BHC-Kapitän Dennis Kausche zur Führung. Nur wenige Minuten später glich Christoph Lange für den Club zur Vahr II aus. Danach gab es zwar noch ein paar Torchancen auf beiden Seiten, doch wirklich sehenswert wurde die Begegnung erst nach dem Seitenwechsel.

Denn dann hagelte es Torchancen für den Bremer HC. Etliche davon verschossen die Gastgeber oder CzV-Torwart Max Roggemann stand ihnen im Weg. Jannis Mölln traf schließlich bei einer Strafecke und Dennis Kausche erhöhte mit einem artistischen Schlag über Kopf, die weiteren Tore erzielten Sven Rohrdanz, Filius Conradi und Nikolaus Schnabel. Der Club zur Vahr II vergab auf der anderen Seite seine beiden Strafecken, zudem konnten die Gäste mit zunehmender Spieldauer nicht mehr mithalten.

Dünne Personaldecke beim CzV II

Es sei das Los zweiter Mannschaften, dass zum Saisonende hin die Personaldecke immer dünner werde, sagte CzV-Spieler Christoph Lange. So kamen Akteure zum Einsatz, die mit Trainingsrückstand auf den Platz gingen. Zunächst sah es auch so aus, als würde Vahr ohne gelernten Torwart dastehen, weil Max Roggemann, der extra aus Leipzig angereist kam, im Stau stand. Dennoch seien sie motiviert ins Derby gegangen und mit dem Verlauf der Saison auch ganz zufrieden, sagte Lange. Der Club zur Vahr II schließt die Spielzeit auf dem fünften Platz ab.

Weniger zufrieden sind sie dagegen beim Bremer Hockey-Club. Die Herren wollten endlich auch auf dem Feld in die Regionalliga aufsteigen. Doch dann begann das Personalkarussell: Die ersten ein, zwei Spiele stand Christian Bremer noch als Cheftrainer an der Seite. Danach kam Richard Barlow, der die Hinrunde auf dem Feld in der Ober- und die komplette Hallensaison in der Regionalliga die Herren trainierte, Bremer konzentrierte sich auf den Damenbereich. Auf dem Feld erarbeiteten sich die Herren eine gute Ausgangsposition für den Meistertitel, verpassten es aber, sich ganz oben festzuspielen.

Der alte Trainer ist auch der neue

Kurz vor Beginn der Feldrückrunde verließ Barlow jedoch Bremen. Nun war der alte Trainer, Christian Bremer, der neue Trainer – zusammen mit Damencoach Martin Schultze und einem ganz anderen Trainingssystem, als es Richard Barlow etabliert hatte. „Das hat sich bemerkbar gemacht“, sagt Christian Bremer. Eine wirkliche Vorbereitung mit ihm und Schultze hatte die Mannschaft nicht. Und als sie auch noch das Hinrunden-Derby, das kurz nach Ostern erst ausgetragen wurde, mit 3:4 an den CzV II abgab, sei der Ofen aus gewesen. Die Spieler versuchten dennoch weiterhin alles, wofür Bremer ihnen ein Lob aussprach. Denn schließlich wollte man da sein, sollte Aufstiegsaspirant Braunschweiger THC patzen, auch wenn das unwahrscheinlich erschien. Die Oberneulander wurden am Ende Vize-Meister mit 29 Punkten. Das sind neun Punkte Rückstand auf den Meister.

Bremer HC: Bellmann, Benter, Conradi, Günnemann, Haddinga, Hartmann, Henschen, Jagdt, Jovy, Kausche, Keunecke, Mölln, Ripke, Rohrdanz, Schnabel, Smith.

Club zur Vahr II: Abee, Bischoff, Busch, Ei­soldt, Hadlak, Holland, Kloss, Kosiankowski, Lange, Lubienski, Moralee, Neumann, Roggemann, Ruef, Tempelmann.