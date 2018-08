Um ihm nachgehen zu können, müssen einige Sicherheitsstandards eingehalten werden, denn auch im Sport sind die Pfeile spitz und können Menschen verletzen. Das ist ein Grund, warum die Bogenschützen an ihren zwei Trainingstagen die Wiese in der Berckstraße 91 ganz für sich allein haben.

Die Abteilung beim HC Horn gründete sich 1975 als dritte Sparte nach Hockey und Tennis. Bis heute nehmen die Athletinnen und Athleten immer wieder an regionalen, nationalen und auch mal internationalen Wettkämpfen teil. Ein Muss ist das aber nicht.

Für die ersten Trainingsstunden braucht niemand einen eigenen Bogen mit zum HCH zu bringen. Für die Zeit nach dem Einstieg können Bogen und Pfeil ausgeliehen werden. In Ottersberg gibt es ein entsprechendes Fachgeschäft, zu dem der Trainer gern den Kontakt herstellt. In dem Geschäft gibt es auch sämtliches Zubehör für Sportschützen, mit denen sie ihren Bogen nach und nach aufrüsten können. Die Pfeile gibt es in verschiedenen Längen entsprechend der Armlänge der Schützin oder des Schützen. Auch darüber berät ein Fachmann.

Pfeil und Bogen nutzten die Menschen bereits vor 14 000 Jahren für die Jagd. In allen Kulturen tauchen sie auf. Im Jahr 1900 wurde der Sport olympisch, wird aber erst seit 1972 durchgängig ausgetragen. Die Wettkampfdisziplinen erfassen unter anderem Distanzen zwischen 18 und 90 Meter. Es gibt zudem verschiedene Bogenarten, mit denen unterschiedlich weit geschossen werden kann.

Die Bogenschützen des HC Horn wechseln im Herbst vom Rasen in eine angemietete Sporthalle des Schulzentrums Vorkampsweg. Weitere Informationen und Kontaktinformationen zum Trainer gibt es auf www.hc-horn.de.