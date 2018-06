Stefan Buben inmitten seiner jüngsten Schützlinge vom JC Villa Vital. (Christian Markwort)

In diesem Jahr feiert der fast 55-Jährige nun ein rundes Jubiläum: Seit 50 Jahren steht der gebürtige Bremer mittlerweile auf der Judomatte seinen Mann, dazu machte er sich außerdem einen Namen im Sambo, Jiu- Jitsu, Muay-Thai und Kickboxen. Seit seinem Karriereende als aktiver Sportler trainiert Stefan Buben im Dojo des JC Villa Vital in Mahndorf Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Kampfsportarten– und etablierte sich auch in dieser Funktion als Erfolgscoach. „Entdecke deine Stärken und bekämpfe deine Schwächen“ ist der Kernsatz seiner eigenen Philosophie. Und die versucht Buben auch an seine Schülerinnen und Schüler weiter zu geben.

Geboren wurde Stefan Buben am 2. November 1963, bereits im Alter von fünf Jahren schickten ihn seine Eltern zum Judo. „Eine Nachbarstochter hat mich und meinen ein Jahr älteren Bruder Hans-Jörg regelmäßig drangsaliert“, erzählt Buben, „deshalb wollte mein Vater Hans mich erst zum Boxen schicken, hat sich aber dann wegen großer Bedenken meiner Mutter Gerda doch lieber für das Judotraining entschieden.“ Was damals lediglich zum Eigenschutz des schmächtigen Knaben dienen sollte, entwickelte sich schnell zu einer echten Passion. Bereits ein Jahr später wurde der Sechsjährige Bremer Kreismeister im Judo, mit zwölf Jahren kämpfte er anno 1975 bereits in der Schülernationalmannschaft um erste internationale Meriten.

Stefan Buben (unten, Dritter von links) im Team des Deutschen Meisters VfL Wolfsburg. (Christian Markwort)

Begonnen hatte Buben seine Karriere beim JC Asahi, unter Trainer Harry Utzat avancierte er zu einem hoffnungsvollen Talent, auf das nur wenig später der VfL Wolfsburg – schon in dieser Zeit Abonnementsmeister in der Judo-Bundesliga – aufmerksam wurde. „Damals war ich ein Raufer, der etwas Judo konnte, “erzählt Buben, der sich als kleiner Junge schon Hanteln und Expander zu Weihnachten gewünscht hatte. „Ich wollte immer schon der stärkste Mann der Welt sein“, gibt Buben unumwunden zu, „Das ist mir zwar nicht ganz gelungen, aber ich bin dennoch sehr zufrieden“. Leisetreterei zählt nicht gerade zu den Stärken des Bremers. „Warum auch?“, fragt er bewusst provokant, „mit insgesamt acht deutschen Meistertiteln, 20 norddeutschen Titeln und der Vizeeuropameisterschaft mit der Nationalmannschaft habe ich schließlich auch etwas vorzuweisen.“

Dass ihn seine große Klappe besonders als junger Mann allerdings auch hin und wieder mal in Schwierigkeiten gebracht hat, daraus macht Stefan Buben keinen Hehl. 1997 ließ er sich in eine Straftat hineinziehen und wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. „Daraus habe ich viel gelernt“, betont Buben heute, „besonders meine Menschenkenntnis hat sich durch die schwierige Zeit im Knast enorm verbessert.“

Heute würde ihm so etwas nicht wieder passieren, zeigt sich Buben geläutert, allerdings verlor er neben einigen Bekannten zeitweise auch seine Reputation. „Das tat ganz schön weh“, gesteht Buben, „andererseits habe ich in dieser Zeit aber auch erkannt, dass meine Eltern und meine drei Geschwister bedingungslos hinter mir stehen und ich mehr echte als falsche Freunde hatte.“ Auch viele Weggefährten aus alten Wolfsburger Zeiten ließen ihn nicht fallen. „Alexander von der Groeben ist noch heute einer meiner besten Freunde“, erzählt Buben über den zweimaligen Europameister und zweifachen Olympiateilnehmer im Schwergewicht, mit dem Buben in Wolfsburg die erfolgreichste Zeit auf der Judomatte erlebt hatte. In einer Widmung beschreibt der „Judo-Graf“ seinen Kumpel Stefan Buben „als einen der wenigen Menschen, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann und der sich durch großen Einsatz und Willensstärke seinen Platz in der Gesellschaft zurückerkämpft hat“. Noch immer würde von der Groeben „meine Hand für ihn ins Feuer legen und wüsste, dass ich sie mir nicht verbrennen würde“.

Ein weiterer Weggefährte Bubens ist der ehemalige Wolfsburger Bundesligatrainer Fred Marhenke. "Stefan lebt den Sport wie kein Zweiter", erklärt der erfolgreiche Judoka, "und war schon als junger Mann enorm ehrgeizig und selbstbewusst." Als "echter Teamplayer" sei ihm Buben in bester Erinnerung geblieben, aber auch als jemand, "der alles ständig hinterfragt und immer sehr kritisch an neue Trainingsmethoden oder neue Umstände herangegangen ist". Noch immer stehen die beiden Sportsmänner in engem Kontakt, Marhenke verfolgt aus der Ferne, wie Buben seine Erfahrungen schon seit vielen Jahren als Trainer an die Jugend weitergibt. Er ist ein ausgezeichneter Trainer", attestiert ihm Marhenke, "von dem die Jugendlichen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr viel lernen können."

Nachdem der gelernte Estrich-und Fußbodenleger Buben seine Laufbahn als Judoka beendet hatte, studierte er an der Sporthochschule in Köln und nahm sich weiterer Kampfsportarten an. Neben dem siebten Dan im Judo besitzt Stefan Buben auch den ersten Dan im Kickboxen, den fünften Dan im Jiu-Jitsu sowie den siebten Meistergrad im Sambo. 2004 wurde Stefan Buben zum Welttrainer an die Sambo-Akademie in Kstovo/Russland berufen und war als Nationaltrainer unter anderem sogar in Taschkent/Usbekistan aktiv. Im Alter von 46 Jahren holte sich Buben 2009 sogar selbst noch den Titel des Vize-Weltmeisters im Sambo.

Seit mehr als zehn Jahren trainiert Stefan Buben als diplomierter Trainer des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) mittlerweile die Judoka des JC Villa Vital. Besonders am Herzen liegt ihm dabei der Nachwuchs. Vom „Mäuse-Judo“ für die ganz Kleinen bis zum Fitness-Boxen für ältere Jahrgänge hat Buben alles im Angebot. 1993 wurde seine Tochter Sina geboren, 2012 heiratete Buben am Strand von Jomtien in Thailand seine Diana. „Stefan ist absolut zuverlässig“, erklärt die 50-Jährige, die ihren Ehemann bereits 1995 kennengelernt hatte, „und wir beide ergänzen uns einfach perfekt.“ Im Rahmen eines Ausdauertrainings absolvierte die ehemalige Handballerin des TuS Walle einige Übungsstunden bei Stefan Buben – und verliebte sich schließlich in den Kampfsportler.