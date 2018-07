Dabei lieferte sich die Mannschaft um Spielertrainer Alberto Orti Roig einen Kampf mit den Holm Westend 69ers und hatte besonders im ersten Spiel einige Probleme, setzte sich dann aber mit 7:6 durch. Die zweite Partie gestalteten die Dockers da schon eindeutiger und schickten die 69ers mit 15:1 auf die Heimreise.

Im ersten Spiel entwickelte sich von Beginn an eine Defensivschlacht. Die Dockers mussten um ihren Starting-Pitcher Jan Schnetlage gleich im ersten Inning den 0:1-Rückstand verdauen, konnten dann aber sechs Durchgänge lang dieses 0:1 halten, ohne jedoch selbst zu punkten. Erst im siebten Inning kam eine der beiden Mannschaften wieder durch. Wieder erzielte Holm den Punkt und brachte noch zwei weitere Läufer ins Ziel, doch den Bremern gelang immerhin der Anschluss zum 1:4. Im achten Durchgang begann Sebastian Kreutz als Pitcher und musste sofort zwei weitere Runs zum 1:6 hinnehmen.

Doch die Dockers gaben sich nicht auf – Holms Pitcher hatte Probleme,AS die Zone zu finden und ließ zwei Walks und einen Hit by Pitch zu. Zusätzlich begann die Defensive der Gäste zu schwimmen und beging zwei schwere Fehler, sodass Bremen zum 6:6-Ausgleich kam. Erst als Holm mit Jonathan Otto einen neuen Pitcher brachte, beruhigte sich das Spiel der Gäste wieder und verhinderte größeren Schaden. Kreutz ließ im letzten Inning keinen Run mehr zu, sodass die Dockers doch noch die Chance auf den Sieg hatten. Heinrich Gill brachte sich mit einem Treffer auf Base, während Yannick Müller ihn per Hit auf die zweite Base brachte, ehe Yannick Bujalla mit einem Groundball dafür sorgte, dass Gill durchkam und den 7:6-Endstand erlief.

Vor dem zweiten Spiel stellte sich Alberto Orti Roig dann selbst auf der Pitcher Position auf, während Matthias Kruse bei den 69ers am Wurfhügel Platz nahm. Gleich im ersten Inning ließen beide Pitcher den ersten Batter punkten, hielten sich anschließend aber bis zum vierten Durchgang schadlos und ließen keinen weiteren Lauf zu. Im vierten Inning behielt die Defensive der Dockers um Orti Roig auch weiterhin die Ruhe und schaffte es keinen Run der Gäste zuzulassen, während die Offensive der Bremer aufdrehte. Bei den 69ers brachen alle Dämme, sodass die Dockers einen Run nach dem anderen erliefen.

Selbst ein Wechsel des Pitchers brachte nicht mehr den gewünschten Umschwung bei den Gästen die sichtlich überfordert waren und im vierten Inning gleich 14 Runs einstecken mussten. Am erfolgreichsten war hierbei Segej Yatsenka, der es gleich dreimal auf die Homebase schaffte, während Niclas Führling, Leo Moncada und Yannick Müller jeweils zweimal bis ins Ziel schafften. Aufgrund der Zehn-Runs-Regel wurde das Spiel anschließend bereits nach dem fünften Inning für die Gäste beendet, sodass die Dockers ihre zweite Partie mit 15:1 für sich entschieden hatten.

Durch die neuerlichen Siege bleiben die Bremer als einziges Team in der 2. Bundesliga-Nord ungeschlagen an der Tabellenspitze und müssen nun am kommenden Sonntag zu den Hamburger Knights. Das erste Spiel wird um 13 Uhr beginnen.