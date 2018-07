Aikido-Großmeister Doshu Yoshigasaki gastierte kürzlich bei Bremen 1860. Er lebt in Belgien und begründete die bei 1860 gelehrte Stilrichtung Ki no Kenkyukai International. (Martin Wahlich, frei)

Der Großmeister lebt in Belgien und begründete die bei Bremen 1860 gelehrte Stilrichtung Ki no Kenkyukai International. Während des Seminars nahm er sowohl Abteilungsleiter Christian Probst (3. Dan) als auch Aikidoka Alexander Weissblatt (1. Dan) die Ki-Prüfung ab. Doshu Yoshigasaki habe viel zur Philosophie der Kampfkunst vermittelt. „Er hat intensive Detail- und Basisarbeit insbesondere bei Griffen mit uns gemacht“, sagte Christian Probst. „Und er hat verschiedene Varianten eines ‚Aikido im Alltag‘ mit uns eingeübt.“ Ki-Aikido nimmt aufgrund seines strikt friedfertigen und deeskalierenden Ansatzes eine besondere Rolle unter den Kampfkünsten ein. Ki-Prüfungen geben den persönlichen Entwicklungsstand zwischen den Technischen Prüfungen wieder. Bei den Dan-Prüfungen kommt es auf die Feinheiten von Verteidigungstechniken an.

Bislang mussten die Bremer dafür immer zu einem befreundeten Hamburger Dojo fahren, in dem der Großmeister jährlich einen Lehrgang gab. Voraussichtlich wollen sich die beiden Dojos künftig abwechseln. Interessierte Jugendliche und Erwachsene können während der Sommerferien im Rahmen des Ferienprogramms Aikido immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr testen. Die regulären Trainingszeiten, die nach den Ferien wieder gelten, stehen auf www.bremen1860.de. Weitere Informationen gibt es in der Geschäftsstelle von Bremen 1860 im Baumschulenweg 6. Die Geschäftsstelle ist vom 16. Juli bis 3. August von 9 bis 13 Uhr, ab dem 6. August wie gewohnt von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet.