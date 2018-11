Juni die Sepp-Herber-Tage auf dem Gelände des Roland-Centers statt. Über zwei Tage angelegt, beinhalten die Sepp-Herberger-Tage insgesamt fünf Einzelturniere. Den Auftakt machen dabei traditionell die Schulmannschaften am morgigen Freitag von 9 bis 18 Uhr. Sowohl für dritte Klassen, als auch für vierte Klassen und reine Mädchenteams sind dabei Turniere im Angebot. Die Vereine des BFV treten anschließend am Sonnabend von 10 bis 13 Uhr den Altersklassen der F- und G-Junioren an. Rund um das Spielgeschehen stehen zahlreiche Unterhaltungsangebote für die ganze Familie bereit.