Formel 1 in Silverstone

Sergio Perez nach nicht eindeutigem Corona-Test isoliert

Corona-Alarm in der Formel 1. Vorsorglich ist der mexikanische Fahrer Sergio Perez in Silverstone isoliert worden. Das Ergebnis eines Tests war nicht eindeutig, zunächst darf er nicht an die Strecke.