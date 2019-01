Romina von Oesen (links) baute mit der SG Findorff die Bundesliga-Tabellenführung mit zwei Siegen aus. (Fritz Westermann)

Im ersten Spiel gegen die, mit einer aggressiven Manndeckung agierende Mannschaft vom TSV Thedinghausen, mussten sich die Findorfferinnen zunächst an das überaus laufintensive Spiel der Gegnerinnen gewöhnen. Nach dem Ausgleich des TSV zum 1:1 zogen sie allerdings ihrerseits das Tempo deutlich an und erzielten wiederholt zahlreiche sehenswerte Körbe, wobei allein die überragend aufgelegte Melanie Niestedt mit gleich sieben Körben einen erheblichen Anteil hatte.

Zur Halbzeit stand es bereits 9:2 aus Bremer Sicht und auch in der zweiten Halbzeit stand die Findorffer Abwehr vor der bestens aufgelegten Findorffer Korbfrau stabil und die vielen guten Chancen im Angriff wurden größtenteils erfolgreich abgeschlossen, wodurch die Gegnerinnen mit 3:20 aus ihrer Sicht komplett unter die Räder kamen. „Wir sind immer mit Tempospiel nach vorne gekommen“, resümierte Laura Nolte zufrieden, „und haben in der zweiten Hälfte nur einen Gegenkorb zugelassen.“ Allerdings bemängelte die SG-Spielführerin gleichzeitig aber auch, „dass bei uns am Ende hat etwas die Konzentration nachgelassen hat und wir aus diesem Grund beste Wurfchancen wurden vergeben haben“.

SG Findorff: Niestedt (7), Rippe (3), Nolte (3), Martens (2), Mailand (3), Paul (2), Schwarz, Bischoff.

Im zweiten Spiel standen die Findorfferinnen dann den Ausrichterinnen des Spieltages vom TuS Sudweyhe gegenüber. „Sie versuchten häufig, durch überfallartige Tempogegenstöße zu einem Korberfolg zu kommen“, erklärte Laura Nolte, „wir waren also in der Rückwärtsbewegung extrem stark gefordert.“ In den ersten zwölf Minuten tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, ehe Sudweyhe schließlich mit 1:0 in Führung gehen konnte. Diesen frühen Rückstand egalisierte der noch immer verlustpunktfreie Tabellenführer allerdings postwendend – durch zwei schöne Heber vom Kreis konnten sie sich somit eine 3:1-Halbzeitführung erspielen.

„Sudweyhe hatte sein erstes Spiel des Tages gegen den Tabellendritten vom TV Oldenbrok noch gewonnen“, verdeutlichte Laura Nolte, „wir waren also vor allem vor den schnellen Tempogegenstößen der Sudweyherinnen gewarnt.“ Auch Sudweyhe versuchte, durch viele Tempogegenstöße zu einem Korberfolg zu kommen, während die Findorfferinnen wiederholt ihr sehr erfolgreiches und geduldiges Kreisspiel aufzogen. Dennoch wurden viele gute Wurfchancen der Bremerinnen von der gut aufgelegten Sudweyher Korbfrau entschärft, „allerdings waren unsere beiden Korbfrauen auch in diesem Match wieder ganz stark“, lobte Nolte.

In der zweiten Hälfte konnte der Vorsprung von Findorff kontinuierlich ausgebaut werden und die Abwehr stand zunehmend „wie ein Bollwerk, sodass wir nur noch zwei Körbe gegen uns zugelassen haben.“ so Nolte, die sich noch über einen weiteren „Erfolg“ an diesem Spieltag freuen dürfte: „Da sich unsere Verfolger heute gegenseitig die Punkte weggenommen haben, konnten wir die Tabellenführung ausbauen, sodass der Zweitplatzierte vom TB Stöcken bereits fünf Punkte Rückstand auf uns hat.“

Der kommende Spieltag (Sonntag, 10. Februar, ab 10 Uhr in Hannover) hat es dann für die SG Findorff in sich: Zunächst trifft das Team um Kapitänin Laura Nolte gegen die Drittplatzierten vom Oldenbroker TV auf den ersten direkten Konkurrenten in Sachen Qualifikation für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, im Anschluss wartet mit dem zweitplatzierten Team des TB Stöcken gleich der nächste ernst zu nehmende Rivale in dieser Kategorie.

SG Findorff: Mailand (2), Neunaber (2), Bischoff (1), Niestedt (3), Walter, Martens, von Öhsen, Rippe.