Hastedts Trainer-Novizin Andrea Wiegandt (rechts) holt sich gerne Rat von der erfahrenen Corinna Wannmacher ein. (Christian Markwort)

Bremen. Es bedürfte schon einer gewaltigen Leistungssteigerung, damit der frisch aufgestiegene Handball-Oberligist von der SG Findorff beim HVN/BHV-Pokalturnier in die zweite Runde einziehen konnte. Gegen die unterklassigen Teams der SG HC Bremen/Hastedt (Landesklasse), den SV Werder Bremen III und die LTS Bremerhaven (beide Landesliga) wusste sich das Team von Trainerin Corinna Wannmacher nach wackeligem Start noch zu gewaltig zu steigern und zog letztlich doch souverän und verlustpunktfrei als Turniersieger verlustpunktfrei in die nächste Runde ein. „Es war der erwartete Pflichtsieg für uns“, resümierte Corinna Wannmacher, „wir haben uns zunächst schwer getan, weil uns in diesem Pokalturnier zunächst schlicht die Ernsthaftigkeit fehlte, aber letztlich haben wir aufgrund einer Leistungssteigerung dennoch verdient gewonnen.“

Raum für Experimente

Zu Beginn taten sich die Favoritinnen um SG-Kapitänin Andrea Wiegandt zunächst sehr schwer und fanden in den ersten Spielminuten in der Auftaktbegegnung gegen die LTS Bremerhaven in einer überraschend torarmen Partie zu einem 9:4 (5:3)-Erfolg. „Wir haben in allen Spielen sehr viel ausprobiert“, begründete Wannmacher den fehlenden Zug zum Tor ihres Teams. Neben verschiedenen Block-Varianten nutzte Findorff das Spiel zudem, um die Neuzugänge zu integrieren. Neben Routinier Katrina Wessels (drei Tore) hinterließ Rückraumspielerin Jessica Radziej mit ihrem Premierentor für ihre neue Mannschaft dabei bereits einen guten Eindruck. „Unser Spiel war zuerst noch sehr statisch“, beurteilte die Findorffer Trainerin den ersten Auftritt ihres Teams, „aber in den folgenden Spielen haben wir uns kontinuierlich gesteigert und sind somit auch vollkommen zurecht in die nächste Runde eingezogen.“

Die folgende Begegnung zwischen Findorff und der SG HC Bremen/Hastedt wartete dann mit einer Besonderheit an der Seitenlinie auf: Mit Andrea Wiegandt traf die neue Hastedter Trainerin als Spielerin der SG Findorff ausgerechnet im ersten Pflichtspiel der Saison auf ihre neu zu betreuende Landesklasse-Mannschaft. Allerdings stand das Spiel aus Sicht der Hastdterinnen unter einem schlechten Stern: Beim Hastedter Auftakt gegen Werder Bremen III waren Rückraumspielerin Lisa-Marie Jarzembowski und Werder-Kapitänin Sarah Schütte unglücklich zusammengeprallt und hatten sich beide so schwer verletzt, dass das Turnier für sie vorzeitig beendet war. „Damit fehlte Hastedt die vermutlich stärkste Spielerin“, so Wannmacher, „wodurch sie es zusätzlich schwer hatten.“

Den deutlichen 18:12 (10:6)-Erfolg wollte Corinna Wannmacher denn auch nicht zu hoch bewerten, „schließlich war es für Andrea eine extrem unglückliche Situation, als Trainerin gegen ihre eigene Mannschaft zu spielen.“ Dennoch war der Spaßfaktor hoch, während der 60 Spielminuten musste sich Andrea Wiegandt von ihren Findorffer Mannschaftskameradinnen einige spaßige Sprüche gefallen lassen. „Das erste Spiel gegen Werder III war leider ein kein so schöner Einstand für mich als Trainerin“, bilanzierte Trainernovizin Andrea Wiegandt auch angesichts der schweren Verletzung ihrer besten Torschützin. „Zum zweiten Spiel gegen Findorff kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen“, erläuterte Wiegandt, „da meine Co-Trainerin Janina Brünjes das Spiel hauptsächlich gecoacht hat.“ Von daher habe sie der Mannschaft auch keine taktische Herangehensweise aufgegeben. Und aus dem Blickwinkel als Spielerin von Findorff sei es „für mich ganz normale Gegner, wie auch Werder und Lehe“ gewesen.

Die abschließende Begegnung gegen den SV Werder Bremen III avancierte schließlich zu einer Art „Jessica Radziej-Show“, mit insgesamt fünf Toren trug der Neuzugang einen großen Teil zum knappen 14:13 (9:5)-Erfolg ihrer Mannschaft bei. „Leider konnten wir nicht mit der stärksten Mannschaft antreten“, verdeutlichte Werder-Coach Andras Kirsten, der den etatmäßigen Werder-Coach Malte Rogoll an der Seitenlinie vertrat, „da uns im Rückraum die Alternativen fehlten, weil neben Melanie Dammeyer auch die verletzte Jantje Fastenau und Lena Korge passen mussten.“

Auf Findorffer Seite war Corinna Wannmacher zufrieden mit dem Turnierverlauf, sah allerdings noch Luft nach oben in Reihen ihrer Spielerinnen. „Der Spaß stand im Fokus“, betonte sie, „aber trotz der vielen Wechsel haben es die Spielerinnen ganz ordentlich gemeistert.“ Besonders die Leistungssteigerung zwischen dem Auftakt-und dem Abschlussmatch habe sie zuversichtlich gestimmt, „allerdings haben sie es zum Schluss gegen Werder noch einmal unnötig spannend gemacht und trotz klarer Führung am Ende noch einmal ein wenig zittern müssen.“

Ein wichtiger Aspekt tat sich auf Findorffer Seite außerdem damit auf, dass Julia Bindhammer ihre schwere Knieverletzung überwunden hat und endlich wieder auf der „Platte“ zu sehen ist. „Julia bringt viel Erfahrung ein“, freute sich auch die Findorffer Trainerin über die Rückkehr der routinierten Allrounderin, die im Turnier zwar ohne eigenen Treffer blieb, allerdings allein durch ihre Präsenz für viel Stabilität im Mannschaftsgefüge der „Füchsinnen“ sorgen konnte. „Es tut ihr gut und macht allen anderen großen Spaß, sie endlich wieder im Team zu haben“, so Wannmacher, die zum Ligastart darauf setzt, „dass Julia mit ihrer Erfahrung eine wertvolle Stütze für das Team und außerdem eine schlaue Ratgeberin für die jüngeren Spielerinnen sein wird.“

SG Findorff: Kühne, Preuß; Klein, Bindhammer, Kelm (6/2), Elisa Wannmacher (5/2), Rump (4), Wiegandt (4), Drost (3/1), Burmeister (4), Radziej (6/2), Bindhammer, Hedtke (2), Wessels (7).

SV Werder Bremen III: Begemann, Linse; Grohmann (3/1), Birkenfeld (1), Schütte (4/1), Tiedemann (7), Pelz (6), Dag (2), Korge (2), Heyner (3), Meinke (11/7), Ketelhut (1), Eggert (2), Willig (2)

SG HC Bremen/Hastedt: Rathjen, Löffler; Theresa Mähr (11/9), Hagedorn (2), Ahlers, Marlena Mähr (3), Jarzembowski (2), Frank (9), Becker, Kriete (2), Semken, Webner (3), Beckmann (3), Repty