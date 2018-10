Getanzt wird immer sonntags von 21 22 Uhr in der Mehrzweckhalle des Jugendzentrums Curiestraße 2b in Horn-Lehe. Los geht es wieder nach den Herbstferien, mit acht Terminen ab dem 21. Oktober bis zum 9. Dezember. Dazu gibt es einen Parallelkursus dienstags um 21 Uhr im Gasthaus Gerken in Uphusen. Das Gelernte kann auf dem Weihnachtstanznachmittag am 16. Dezember ausprobiert werden. Eine Vereinsmitgliedschaft ist für diesen Schnupperkursus nicht zwingend. Ziel ist jedoch nach den Weihnachtsferien als Vereins-Tanzgruppe in die SG Stern Bremen zu wechseln. Dann könnte zu einem günstigeren Sportvereinsbeitrag bei Tanzlehrerin Anja Gading weiter getanzt werden. Wer schon mehr Tanzerfahrung hat, kann auch sofort in die drei weiteren Tanzgruppen der SG Stern Bremen einsteigen. Weitere Informationen gibt es bei Anja Gading unter der Telefonnummer 0163 / 7188 554, oder unter www.tanzschule.gading.de, oder www.bremen.sgstern.de/angebot/sparten/tanzen/.