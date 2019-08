Bremen

Shogun bietet neue Karatekurse an

Rainer Jüttner

Bremen. Seit mehr als 25 Jahren bietet der Karateverein Shogun kompetentes Training im traditionellen Shotokan-Karate für alle Altersstufen ab fünf Jahren an. Kostenlos kann in einer Probestunde reingeschnuppert und bei Interesse am dreimonatigen Kennenlernkursus teilgenommen werden.