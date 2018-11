Doch sie konnte sich einfach nicht so richtig darüber freuen. Wer die 17-Jährige kennt, wundert sich darüber nicht. Denn dieser dritte Platz im Kumite war alles andere als der verdiente Lohn für eine starke sportliche Leistung. Denn nur bedingt durch Losglück und einer ungewohnt kleinen Teilnehmerinnenzahl in dieser Kategorie in diesem Jahr rutschte Cara Schulze tatsächlich noch auf den dritten Platz.

„Das fühlt sich nicht wirklich gut an, eine Medaille zu bekommen, ohne richtig gewonnen zu haben“, sagte sie. Dabei hatten sie gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Elena Schulze in den Disziplinen Kata und Kumite jeweils ein schweres Los gegen Athletinnen des Jugendkaders gezogen, sodass in den Vorrunden schnell das Aus kam.

„Schade, ich hatte mir bis dahin mehr erhofft“, sagte Cara Schulze, die seit ihrem vierten Lebensjahr Karate betreibt. „Doch als ich sah, dass ich gegen die Jugend- Europameisterin Sabina Tusan aus Hannover kämpfen muss, wusste ich, dass es sehr schwer werden würde.“ Ihre Schwester Elena sah das Ganze etwas entspannter. „Ach, einfach abhaken“, sagte sie trocken.

Mit neun jungen und motivierten Kämpfern startete der Bremer Verein Shogun bei den norddeutschen Titelkämpfen. Dabei ist die Veranstaltung in Hannover das hochkarätigste Nachwuchsturnier im traditionellen Karate im Norden. Mehr als 200 junge Sportler stellten sich in den verschiedenen Altersgruppen im Kumite (Partnerkampf) und im Kata (Formenkampf ohne Partner) der starken Konkurrenz. Auch weit gereiste Wettkämpfer aus Nordrhein- Westfalen und aus dem Frankfurter Raum sowie international erfolgreiche Athleten aus dem Jugendnationalkader waren im Starterfeld zu finden.

Klar, dass die Bremerinnen und Bremer gespannt waren, wie sich ihre konzentrierten Vorbereitungswochen seit den Sommerferien auf ihre Leistungen auswirken würden. Los ging es für alle Athleten mit der Disziplin Kata. Die stark besetzte Altersklasse der Acht- bis Elfjährigen machte den Anfang. Gleich sieben Bremer Karatekinder gingen in dieser Alterskategorie an den Start. Enes Redah, Flamur Mlokit, Noel Vollstedt, Liam Vollstedt, Anouk Vesting, Sydney Wilkeit und Frederic Arendt waren nun gefordert.

Für die jüngeren Liam, Sydney, Anouk und Frederic kam in den Vorrunden relativ schnell das Aus, in beiden Einzeldisziplinen. Bis auf die zehnjährige Anouk Vesting, die sich im Partnerkampf bis zum Pool-Finale durchsetzte und dort gegen die doch etwas beherztere Gegnerin aus Troisdorf, Alyssa Sprenke, verlor. „Schade, ich wäre gerne bis ins Halbfinale gekommen“, meinte Anouk zuerst etwas zerknirscht, freute sich aber auch auf den Kata-Teamwettbewerb. „Dort starte ich mit Sydney und Liam zum ersten Mal zusammen“, sagte sie. Tatsächlich sollte es für die drei Karateka besser laufen. Sie schafften als Erste den Einzug ins Finale.

Ihre große Aufregung konnten sie im Finale dann doch nicht so ganz ausblenden, sodass sich ein paar Unsicherheiten in der Synchronität einschlichen, die im Kata-Teamwettbewerb entscheidend ist und letztendlich Punkte kostete. „Für das erste Mal gemeinsam zu starten, ist der vierte Platz ein sehr schönes Ergebnis“, freut sich ihre Trainerin Kirsten Manske.

Weiter ging es mit ihren Team-Kollegen Noel Vollstedt, Flamur Mlokit und Enes Redah. Im Kata-Wettbewerb konnten die drei jeweils mit ihrem Kampfgeist und schnellen sauberen Techniken die Kampfrichter überzeugen und setzten sich gegen die Gegner aus Lehrte, Osnabrück und Hannover durch. Die Finalrunde war fast ausschließlich in Bremer Hand, die drei Shogun-Nachwuchskämpfer und Hagen Ehbrecht aus Braunschweig gingen dort an den Start.

Alle vier gaben noch mal Vollgas, sodass am Ende Flamur Mlokit und Enes Redah den ersten und zweiten Platz belegten. Rang drei ging an den Braunschweiger und knapp dahinter folgte Noel Vollstedt.

Beflügelt durch ihre Ergebnisse ging es in den Kumite-Wettkampf. Für Noel und Flamur lief es hier richtig gut, sodass die beiden Bremer sich im Halbfinale gegenüberstanden. „Ich drücke beiden die Daumen“, freut sich Enes Redah für seine beiden Karatefreunde. Beide gingen mit viel Kampfgeist in diese Runde. Dass beide Team-Kollegen sind, machte sich kaum bemerkbar. Beide gingen konzentriert zur Sache und beide konnten mit ihren Kontertechniken punkten. Flamur lieferte allerdings mit seinen Angriffen die überzeugendere Vorstellung ab, erhielt so mehr Punkte und zog in das Finale ein.

Dort stand er einem deutlich größeren Kontrahenten aus Osnabrück gegenüber. Flamur ließ sich jedoch nicht einschüchtern, griff mit starken Techniken an und konterte auch stark. Dies gelang aber teilweise etwas zu unpräzise, sodass ihm die nötigen Punkte verwehrt wurden. Sein Gegner dagegen agierte zwar nicht so druckvoll, doch wesentlich genauer, und so ging der erste Platz an ihn. Flamur Mlokit blieb Platz zwei vor seinem Teamkollegen Noel Vollstedt.