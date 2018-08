“ Nach dem gelungenen Aufstieg in die Oberliga soll dieses Selbstbewusstsein nun ein Pfund von mehreren sein, mit denen die Aufsteigerinnen in der kommenden Spielzeit wuchern können. „Alle im Verein und im Umfeld freuen sich schon riesig auf diese Herausforderung“, erklärt die Trainerin, „es ist immer wieder auf‘s Neue eine schöne Sache, sich mit starken Teams zu messen und wir alle gehen voller Zuversicht an den Start.“

Eine Lehre aus der Vorsaison in der Landesliga hat Corinna Wannmacher bereits zu Beginn der Vorbereitung gezogen: „Immer, wenn es gegen ähnlich starke Teams ging, waren wir zu 100 Prozent auf der Platte, bei vermeintlich leichteren Gegnern haben wir uns dagegen häufig schwer getan.“ Damit sei es nun allerdings vorbei, versichert die erfahrene Trainern, „die Oberliga ist extrem stark und sehr ausgeglichen besetzt, also müssen wir in jedem Spiel immer an unser Limit gehen und voll konzentriert sein“.

Neuzugänge versprechen Qualität

Dabei sollen vor allen Dingen die fünf Neuzugänge behilflich sein. Mit Kris Siegenthaler (HSG Delmenhorst), Jessica Radziej (TV Oyten II), Lena Hedtke (HSG Phönix Bassum), Jessica Kelm und Tessa Burmeister (beide SG HC Bremen/Hastedt) haben sich die Findorfferinnen nicht nur mehr Qualität in den nun 18-köpfigen Kader geholt, sondern sich auch gezielt verstärkt. „Alle neuen Spielerinnen füllen die Lücken in unserem Kader, die uns in der jüngeren Vergangenheit noch große Bauchschmerzen bereitet haben“, freut sich Wannmacher.

Waren der Kreis sowie der Rückraum im vergangenen Jahr noch offene Baustellen, so tragen die neuen Spielerinnen nun ihren Teil zum Optimismus im Findorffer „Fuchsbau“ bei. „Das Großartige daran ist aber auch“, erläutert die Trainerin, „dass wir keine Spielerin bitten mussten, sondern sie alle von selbst den Weg zu uns gesucht und gefunden haben, weil sie diesen Verein und das gesunde Umfeld einfach geil finden und sich hier auch gleich gut aufgenommen sehr wohl fühlen.“

Zum Auftakt der Vorbereitung legten Wannmacher und ihr Trainerstab zunächst großen Wert auf die Kondition und die Athletik der Spielerinnen. Zu Beginn quälten sie sich mit Hanteln und speziell abgestimmten Übungen, im Bürgerpark absolvierte Findorff gemeinsam mit der Landesklassen-Mannschaft der SG HC Bremen/Hastedt eine Laufeinheit.

Überhaupt verbindet die SG Findorff und die Hastedterinnen eine innige Rivalität und eine fast schon freundschaftliche Kooperation. Die neu bestimmte SG-Spielführerin Andrea Wiegandt trainiert Hastedt in der neuen Spielzeit beispielsweise in der Handball-Landesklasse, spielt in der Oberliga aber auch gleichzeitig für die „Füchsinnen“.

Eventuelle Spielplan-Probleme sollte es nicht geben. „Sollten tatsächlich einmal beide Teams zeitgleich spielen“, betont Andrea Wiegandt, „bin ich in erster Linie selbstverständlich Spielerin der SG und werde in Hastedt kompetent an der Seitenlinie vertreten.“ Zur Stellvertreterin von „Chefin“ Wiegandt nominierte Corinna Wannmacher dazu noch den „Ruhepol“ Katharina Kühne, „damit wir auch auf dieser Position genauso ausgeglichen aufgestellt sind, wie im restlichen Kader“.

Das Saisonziel für die SG Findorff definiert Corinna Wannmacher eindeutig: „Zunächst geht es für uns als Aufsteiger nur um den Klassenerhalt“, sagt sie, „ist der möglichst frühzeitig gesichert, möchten wir gerne einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, alles andere wäre vermessen und entspricht nicht unserem zwar optimistischen, aber immer bodenständigen Ansatz.“ Eine wichtige Voraussetzung dafür sei unter anderem natürlich ein guter Saisonstart. „Wenn es uns gelingt, die ersten beiden, vielleicht sogar drei Spiele zu gewinnen“, ist Wannmacher überzeugt, „entfachen wir im Team, aber vor allem bei unseren Fans vermutlich eine große Euphorie, die uns wie eine Art Welle dann durch die gesamte Saison tragen könnte.“

Neben dem starken Rückhalt durch die Fans ist das letzte Pfund, mit dem Findorff in der Oberliga wuchern möchte, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „wir haben ganz tolle Charaktere im Team“, versichert Vorinna Wannmacher, „von denen auch niemand beleidigt ist, wenn sie mal zu Beginn eines Spiels auf der Bank sitzt.“

Jede würde für ihre Mitspielerinnen einspringen, alle unterstützten sich nach Leibeskräften und verfolgten das Ziel Klassenerhalt nach Einschätzung der Trainern „mit großer Begeisterung, die dann im günstigsten Fall sofort auch auf die Fans überschwappt“, so Wannmacher.

Dazu beitragen soll zudem die Spielweise, mit der Wannmacher und Co. in die Saison gehen wollen. „Wir werden einen schnellen Handball mit großer Variabilität im Angriff und der nötigen Konsequenz und Aufmerksamkeit in der Defensive spielen“, verspricht die Trainerin.

Kader SG Findorff: Katharina Kühne, Magdalena Riecken, Susanne Preuß; Julia Bindhammer, Tina Bruns, Tessa Burmeister, Merle Drost, Lena Hedtke, Jessica Kelm, Kristin Klein, Nele Messer, Jessica Radziej, Jule Rump, Kris Siegenthaler, Elisa Wannmacher, Katrina Wessels, Andrea Wiegandt, Madita Woltemade

Trainerin: Corinna Wannmacher

Torwarttrainer: Heiko Blohme

Betreuer: Friedhelm Salber, Frank Melloh