Liverpools Mohamed Salah erzielte zwei seiner drei Tore per Elfmeter.

Titelverteidiger FC Liverpool hat bei seinem Saisonauftakt in der englischen Premier League einen knappen Sieg gefeiert.

Gegen Aufsteiger Leeds United mit einem unglücklich agierenden deutschen Nationalspieler Robin Koch gewann die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit 4:3 (3:2). Mohamed Salah (4.) brachte die Reds früh per Handelfmeter, den Koch verursachte, in Führung. Jack Harrison (12.) konterte schnell.

Der FC Arsenal feierte gegen Fulham einen souveränen Auftaktsieg in die neue Saison.

Liverpool ging im Anschluss durch Virgil van Dijk (20.) und Salah (33.) zweimal erneut in Führung. Patrick Bamford (30.) und Mateusz Klich (66.) trafen zum jeweiligen Ausgleich, ehe Salah erneut per Elfmeter, dieses Mal durch ein Foul verursacht, spät den Siegtreffer erzielte.

Die Gästemannschaft des argentinischen Starcoaches Marcelo Bielsa zeigte sich in der Partie durchgehend kämpferisch. Die „Whites“ hatten nach 16 Jahren Unterklassigkeit direkt den Aufstieg in die Premier League geschafft.

Am Nachmittag hatte der FC Arsenal ohne Ex-Weltmeister Mesut Özil zum Auftakt der englischen Premier League gegen den Aufsteiger FC Fulham mit 3:0 (1:0) gewonnen. Arsenal ging früh durch einen Treffer von Alexandre Lacazette (9. Minute) in Führung, der Fehler in der Abwehr der Hausherren ausnutzte.

Der brasilianische Neuzugang Gabriel, den Arsenal erst vor Kurzem vom OSC Lille verpflichtet hatte, bescherte den Londonern nach einer Ecke seines ebenfalls neuen Landsmanns Willian den zweiten Treffer (50.). Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (57.) besiegelte den Sieg im Londoner Derby, das ebenso wie die Partie von Liverpool gegen Leeds vor leeren Rängen ausgetragen wurde.

Özils Zukunft in London scheint offener denn je. Arsenal-Coach Mikel Arteta hatte ihm bereits am Freitag wenig Hoffnung auf einen Einsatz gemacht.

