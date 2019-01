Beim HC Göttingen verloren sie mit 5:8. Damit sind die Niedersachsen an den Bremern vorbeigezogen, haben allerdings auch ein Spiel mehr auf dem Konto. Daran konnte auch der 16:0-Kantersieg des Clubs zur Vahr einen Tag später beim GVO Oldenburg nichts ändern.

Wie schon im Hinspiel trafen sich der Club zur Vahr und der HC Göttingen auf hohem Niveau. Das Spiel sei hart, aber fair gewesen, beide Teams spielten auf Augenhöhe, fasste CzV-Trainer Peter Moralee zusammen. In der ersten Halbzeit zeigte das auch der Spielverlauf: Göttingen ging in Führung, der Vahrer Kapitän Julius Krause glich aus, Göttingen ging wieder in Führung.

Zur Halbzeit stand es 2:1 gegen Vahr. In der zweiten Halbzeit setzte sich der Trend fort, bis es beim Stand von 4:3 zu einer folgenschweren Entscheidung kam: Einer der Unparteiischen pfiff einen Siebenmeter für die Bremer, der Schiri auf der anderen Seite des Spielfelds nahm die Entscheidung zurück, womit der Club gar nicht einverstanden war. Noch lange nach Abpfiff nagte diese Entscheidung an Coach Peter Moralee.

Der Club zur Vahr zeichnet viele seiner Spiele auf, so auch die Begegnung in Göttingen. Und diese Aufzeichnung, so der Trainer, zeige deutlich, dass es den Siebenmeter hätte geben müssen. Danach habe sein Team den Faden verloren. Unter anderem bekam Tom Hölter die Rote Karte, weil er sich über einen Pfiff gegen ihn beschwert hatte. Deshalb fehlte er auch einen Tag später in Oldenburg. Wie lange der Spieler gesperrt sein wird, ist noch nicht raus. Trainer Moralee sieht die Schuld an der Niederlage aber nicht nur beim Schiri-Gespann. „Unsere Ecken waren einfach nicht gut genug“, sagte er. Auch habe sich seine Mannschaft manchmal bei der Verteidigung des eigenen Schusskreises nicht clever genug gezeigt.

Zum Ende der Partie hin, nahm er seinen Torwart Felix Noodt raus. Ohne Torwart und wegen Hölters Roter Karte trotzdem nur mit fünf Mannen auf dem Feld, schoss der Club zwei weitere Tore. „Ich bin echt stolz auf meine Jungs“, sagte Peter Moralee über diese Phase des Spiels, wenn auch die Göttinger ebenso zu Punkten kamen.

Einen Tag später hatten die Herren das komplette Gegenprogramm vor der Brust. Der GVO Oldenburg, gerade in die Oberliga aufgestiegen, ist mit null Punkten Schlusslicht der Tabelle. Trotzdem sei seine Mannschaft in den ersten zehn Minuten nicht so souverän aufgetreten. Der Trainer monierte, sie habe sich zu langsam bewegt. Nach dem ersten Tor war das Team besser im Spiel. Erst in der zweiten Halbzeit nahm es so richtig Fahrt auf. Zwölf der 16 Tore fielen in der zweiten Hälfte. „Ein paar mehr Treffer wären natürlich gut gewesen“, so der Trainer. Im Hinspiel hatte der Club noch 23 Mal getroffen. Gerade mit Blick auf das Torverhältnis seien Treffer wichtig, sagte Peter Moralee. Denn bei Punktgleichstand mit Göttingen kommt es darauf an.

Auch deshalb will der Club jede weitere Partie gewinnen. Sie werden jetzt immer so auftreten, als stünde ihnen ihr stärkster Gegner aus Göttingen gegenüber. Dabei zählen Konzentration, Disziplin und „bloß nicht arrogant aufzutreten“.

Club zur Vahr: Noodt; Hölter, Krause, Wenzel, Fischer, Jasch, Wünsch, Dräger, Esterhues, Petersen, Bruns, Treis.