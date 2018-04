Tura Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Sieg und Niederlage für Boxer

Rainer Jüttner

Gröpelingen. Bei seinem Debüt in Delmenhorst gewann der 13-jährige Tura-Boxer Michael Riebel (bis 57 Kilogramm) in einem tollen Kampf gegen Ulbanov aus Leer. Beide Boxer zeigten in ihrem ersten Kampf eine erstaunliche Leistung, gut ausgebildet, beherzt und technisch stark.