Werders B-Jugend Landesligist

Siege im Schnelldurchgang

Olaf Kowalzik

Östliche Vorstadt. Die zweite weibliche B-Jugend des SV Werder Bremen stieg im Schnelldurchgang in die Handball-Landesliga auf. Sie beherrschte die Konkurrenz in ihrer Aufstiegsrunde in Wietzendorf souverän mit 8:0 Punkten und 60:18 Toren.