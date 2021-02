Laura Siegemund in Aktion. Foto: Dave Hunt/AAP/dpa/Archivbild (Dave Hunt / dpa)

Im vergangenen Jahr hatten Siegemund und Swonarewa überraschend den Titel bei den US Open gewonnen. Im Einzel war Siegemund in Melbourne in der ersten Runde an der amerikanischen Topfavoritin Serena Williams gescheitert.

© dpa-infocom, dpa:210213-99-422462/2 (dpa)