Scheiterte in Peking: Laura Siegemund. Foto: Seth Wenig/AP (dpa)

Die Weltranglisten-21. hatte zuletzt mit dem Final-Einzug beim Turnier in Wuhan überzeugt und in Peking zunächst ein Freilos. Am Dienstag spielt auch noch Angelique Kerber in der zweiten Runde gegen die Spanierin Carla Suárez Navarro. Das Damen-Turnier ist mit knapp 8,3 Millionen Dollar dotiert.

Beim parallel stattfindenden Herren-Turnier scheiterte Mischa Zverev in der ersten Runde. Der 31-Jährige aus Hamburg musste sich dem Serben Filip Krajinović 1:6, 4:6 geschlagen geben. Am Dienstag ist bei der mit 3,4 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Veranstaltung auch noch Alexander Zverev im Einsatz. (dpa)