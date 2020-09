Nach Sieg bei US Open

Siegemund und Swonarewa auch bei French Open im Doppel

Laura Siegemund und Vera Swonarewa werden auch bei den French Open Ende des Monats gemeinsam im Doppel antreten, kündigten die 32 Jahre alte Tennisspielerin aus Metzingen und ihre vier Jahre ältere russische Doppelpartnerin nach ihrem Titelgewinn bei den US Open in New York an.