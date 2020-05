2. Liga

„Skandal“: VfB legt Einspruch gegen 1:2 in Wiesbaden ein

Der VfB Stuttgart will sich mit der umstrittenen Entscheidung beim 1:2 in Wiesbaden nicht abfinden und legt Protest ein. Allerdings wurden andere Einsprüche in der 2. Fußball-Bundesliga in dieser Saison bereits abgewiesen.