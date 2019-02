Felix Neureuther wird nicht beim Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen. Foto: Peter Schneider/KEYSTONE (Peter Schneider / dpa)

Der Alpin-Routinier hatte einen Start beim Heim-Rennen offengelassen, weil er nach seinen Verletzungen zuletzt fast nur Slalom trainiert hatte. Durch den Verzicht ist ein Riesenslalom-Start Neureuthers bei der WM ebenfalls unwahrscheinlich. Der 34-Jährige meint, dass ein Rennen in Are ohne Wettkampfpraxis „schwierig“ sei. Der an der Schulter verletzte Stefan Luitz will spontan entscheiden, ob er am Sonntag in Garmisch fährt.