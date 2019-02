Zweite Medaille in Seefeld

Skispringerin Althaus gewinnt im Einzel WM-Silber

Nach Gold im Team holt die Allgäuerin Katharina Althaus auch im Einzel eine Medaille. Nur Maren Lundby ist in einem Herzschlagfinale stärker. Am Samstag ist in Seefeld für Althaus das dritte Edelmetall drin.