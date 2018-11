Weltcup-Start ungewiss

Ski-Star Neureuther bricht sich Daumen im Training

Skirennfahrer Felix Neureuther hat sich im Training in Finnland den Daumen gebrochen und droht für den Slalom am Wochenende in Levi auszufallen. Das teilte der 34-Jährige mit.