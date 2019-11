Von 10 bis 16 Uhr können im Snow Dome in Bispingen Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren, die bereits die Grundformen ihrer Sportart beherrschen, einen einfachen Zugang in den organisierten Sport erhalten. Erfahrene DSV-geprüfte Vereinsübungsleiter und Skilehrer sowie Trainer leiten die Kinder in verschiedenen Praxisstationen an. Zum Beispiel freies Fahren mit Techniktipps,Synchron- und Formationsfahren, Geschwindigkeitsmessung, Vielseitigkeitslauf/Trainingsübungen und Funpark. Kosten bei eigener Anfahrt für Eintritt und bayerischer Brunch: Kinder 4-5 Jahre frei, Kinder 6-10 Jahre 13 Euro, Kinder 11-14 Jahre 21 Euro, Erwachsene/ Jugend 35 Euro, Material Ausleihe und Getränke exklusiv. Es besteht Helm- und Handschuhpflicht für alle Kinder. Jeder Gast erwirbt die Tickets selbst an der Kasse im Foyer des Snow Domes. Die Anmeldung erfolgt über die BSC-Website unter www.bremer-ski-club.de.