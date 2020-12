Martin Cater aus Slowenien freut sich über seinen Sieg. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa (Alessandro Trovati / dpa)

Mit der Startnummer 41 raste der 27 Jahre alte Slowene in Val d'Isere zu seinem ersten Weltcuperfolg und verdrängte den Österreicher Otmar Striedinger und den Schweizer Urs Kryenbühl noch auf die Plätze zwei und drei. Der Schweizer Beat Feuz, der die Kleine Kristallkugel in der Abfahrt zuletzt dreimal nacheinander gewann, wurde Sechster. Cater hatte in seinen 94 Rennen zuvor noch nie einen Podestplatz belegt.

Als beste Deutsche überzeugten beim „Kriterium des ersten Schnees“ Andreas Sander, der am Samstag im Super-G Achter geworden war, und Romed Baumann mit Top-Ten-Platzierungen.

