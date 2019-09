Kein Sieger, aber trotzdem stolz: Said Gilani aus Sellstedt bei Bremerhaven. (Gilani)

Es lief dann doch. Oder besser: Er lief dann doch. Bei der Leichtathletik-WM in Doha ist Said Gilani aus Sellstedt bei Bremerhaven am vergangenen Wochenende über die 100 Meter Sechster in seinem Vorlauf geworden. Für Gilani ein schöner Erfolg. Dabei war bis kurz vor Abflug gar nicht sicher, ob er starten kann. Formfehler hieß es erst, der afghanische Leichtathletikverband hatte versehentlich vergessen, Gilanis Unterlagen einzureichen. Nach einigem Hin und Her dann die Erleichterung.

Zur zweiten WM-Teilnahme hatte dem 23-Jährigen Werder-Zehnkämpfer, der neben dem deutschen auch den afghanischen Pass besitzt, eine Wildcard verholfen. Streng genommen hätte Gilani mit seiner Bestzeit von 11,13 Sekunden nämlich gar nicht antreten brauchen. Wildcards werden bei der WM verteilt, damit jedes Land vertreten ist – also auch Nationen wie Afghanistan, die die Normen nicht geknackt hatten. Afghanistan hatte eine für die 100 Meter bekommen und sich aus einer Gruppe von fünf möglichen Startern für Gilani entschieden.

Viele Temperaturwechsel

In Doha angekommen, habe ihn ganz schön der Schlag getroffen, sagt Gilani. Über 40 Grad, Temperaturen, die sein Körper sonst nicht gewohnt ist. Das Stadion sei zwar klimatisiert gewesen – die Warm-Up-Area jedoch, in der sich die Athleten startklar machen, war es nicht. Als Gilani im Anschluss in den Call Room musste, einem unterirdischen Raum zwischen Stadion und Trainingsplatz, seien es plötzlich nur noch 17 Grad gewesen. „Wir mussten die Kleidung ständig anpassen, um uns nicht zu erkälten“, sagt Gilani. Vom Call Room ging es für Gilani einen 80 Meter langen Tunnel hinein ins Stadion. „Dort waren es dann 25 Grad. Erst 40, dann 17, dann 25. Das hätte man irgendwie anders lösen können“, sagt Gilani.

Um 14.35 Uhr deutscher Zeit stellte sich Gilani dann für Afghanistan an die Startlinie. Erst dort, sagt er, sei ihm dann so richtig bewusst geworden: Gleich wird es ernst. Der Lauf sei im Großen und Ganzen in Ordnung gewesen. 11,45 Sekunden, Saisonbestleistung. Trotzdem lief Gilani damit deutlich langsamer als bei seiner ersten WM in London 2017. Dort schaffte er 11,13 Sekunden. „Der Start hätte besser laufen können, daran muss ich noch arbeiten“, sagt Gilani. Zufrieden ist er trotzdem. „Das ist schon Wahnsinn, sowas zu erleben.“ Von acht Startern konnte er im Vorlauf zwei überholen. Vierter wurde ein Athlet mit 11,06 Sekunden. „Die Zeit ist für die nächsten Jahre realistisch“, sagt Gilani. Dann will er wieder angreifen. Vielleicht ja bei der nächsten Leichtathletik-WM.