Den deutschen Handballern um WM-Debütant Sebastian Firnhaber (l.) stehen herausfordernde Spiele bevor. (dpa)

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft bei großen Turnieren antritt, dann schnellen in der Regel auch die Einschaltquoten der Fernsehsender in die Höhe. Am 13. Januar beginnt die 27. Weltmeisterschaft, in Ägypten wird dann der nächste Titelträger gesucht. Für die deutsche Sieben geht es ab Freitag auf dem Parkett zur Sache, ARD und ZDF übertragen frei empfangbar sämtliche Begegnungen der DHB-Auswahl.

Die Spiele der deutschen Mannschaft

Die erste Vorrunden-Partie gegen Uruguay (Freitag, 18 Uhr) ist im Ersten zu sehen, ebenso wie das folgende Duell mit den Kapverdischen Inseln (Sonntag, 18 Uhr). Am 19. Januar übernimmt dann das ZDF und zeigt das abschließende Spiel der Gruppe A gegen Ungarn (20.30 Uhr). Sollte Deutschland in die Hauptrunde einziehen, sendet zweimal das ZDF live, einmal die ARD. Die Begegnungen finden am 21., 23. und 25. Januar statt. Die genauen Anwurfzeiten stehen erst nach dem Ende der Vorrunde fest. Mögliche Gegner sind Polen, Spanien, Tunesien oder Brasilien. Ist das deutsche Team auch danach noch im Rennen, werden die Spiele ebenfalls im Free-TV gezeigt. Das Endspiel findet am 31. Januar statt.

Ebenfalls frei empfangbar wird Eurosport noch 15 weitere Spiele zeigen, unter anderem das Aufeinandertreffen der beiden Topteams aus Norwegen und Frankreich in der Gruppe C am Donnerstag. Wem das noch immer nicht genug Handball ist, der kann sich alle 108 Partien der WM ansehen. Auf der Internetseite www.sportdeutschland.tv werden sämtliche Spiele des Turniers übertragen, vorher ist jedoch eine einmalige Zahlung in Höhe von zehn Euro notwendig. Einen speziellen Service wird es dabei während der Spiele mit deutscher Beteiligung geben. So wird zusätzlich eine barrierefreie Audiodeskription angeboten, erfahrene Blindenreporter kommentieren dabei das Geschehen auf dem Feld.

Der Spielplan der Vorrunde im Überblick:

Gruppe A

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Deutschland - Uruguay

15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Ungarn - Kapverdische Inseln

17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kapverdische Inseln - Deutschland

17. Januar 2021, 20.30 Uhr: Ungarn - Uruguay

19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Uruguay - Kapverdische Inseln

19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Deutschland - Ungarn

Gruppe B

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Spanien - Brasilien

15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Tunesien - Polen

17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Tunesien - Brasilien

17. Januar 2021, 20.30 Uhr: Polen - Spanien

19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Spanien - Tunesien

19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Brasilien - Polen

Gruppe C

15. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Angola

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kroatien - Japan

17. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Japan

17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Angola - Kroatien

19. Januar 2021, 15.30 Uhr: Japan - Angola

19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Kroatien - Katar

Gruppe D

15. Januar 2021, 18.00 Uhr: Argentinien - DR Kongo

15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Bahrain

17. Januar 2021, 18.00 Uhr: Argentinien - Bahrain

17. Januar 2021, 20.30 Uhr: DR Kongo - Dänemark

19. Januar 2021, 18.00 Uhr: Bahrain - DR Kongo

19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Argentinien

Gruppe E

14. Januar 2021, 18.00 Uhr: Österreich - USA

14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Frankreich

16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Österreich - Frankreich

16. Januar 2021, 20.30 Uhr: USA - Norwegen

18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Frankreich - USA

18. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Österreich

Gruppe F

14. Januar 2021, 18.00 Uhr: Algerien - Marokko

14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal - Island

16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Marokko - Portugal

16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Algerien - Island

18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Portugal - Algerien

18. Januar 2021, 20.30 Uhr: Island - Marokko

Gruppe G

13. Januar 2021, 18.00 Uhr: Ägypten - Chile

14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweden - Tschechien

16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Ägypten - Tschechien

16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Chile - Schweden

18. Januar 2021, 15.30 Uhr: Tschechien - Chile

18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Schweden - Ägypten

Gruppe H

14. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus - Russland

14. Januar 2021, 18.00 Uhr: Slowenien - Südkorea

16. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus - Südkorea

16. Januar 2021, 18.00 Uhr: Russland - Slowenien

18. Januar 2021, 15.30 Uhr: Südkorea - Russland

18. Januar 2021, 18.00 Uhr: Slowenien - Belarus