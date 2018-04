Sascha ist extra aus Hannover gekommen. Er muss am nächsten Morgen um halb fünf aufstehen, er muss zur Frühschicht ins VW-Werk. Aber egal, das war es ihm wert. Der Abend im Bremer Cinemaxx war ihm auch 139 Euro wert, so viel hat sie gekostet, die Karte für den rund zweistündigen Auftritt der Boxlegende Mike Tyson. Sascha hat dabei noch Geld gespart, ein paar Tage zuvor waren die "Gold-Tickets" im Netz noch für 239 Euro angeboten worden.

"Ich hätte aber auch 259 Euro ausgeben", sagt Sascha, "Mike Tyson ist Kult." 259 Euro Euro kosteten die "Iron-Tickets" für die ersten fünf Reihen im Saal 9 des Bremer Großkinos. Die teuren Iron-Tickets für Iron Mike waren, im Gegensatz zu den anderen Kategorien, aber fast alle längst vergriffen. Der Boxer mit dem berühmten Namen und den berühmt-berüchtigten Skandalen, Affären und auch Verbrechen findet überall seine, wenn auch überschaubare, Fangemeinde. Er sei mit Tyson quasi groß geworden, erzählt der 40-jährige Sascha. Er würde nicht für viele Leute so viel Geld ausgeben, um sie mal live zu sehen. Für Arnold Schwarzenegger vielleicht, und für Sylvester Stallone. Für Henry Maske eher nicht. Für Mike Tyson schon, der fasziniert ihn irgendwie immer noch. Der ist für Sascha so ein Rocky-Typ. Einer von ganz unten. Einer, der sich nicht unterkriegen lässt, so hart das Leben auch mit umgeht.

Als bösesten Mensch des Planeten kündigt Moderator Pietro Polidori den Mann an, der ja nun gar nicht mehr böse sein will. Der sein schrilles böses Leben doch hinter sich gelassen hat. Im Saal 9 des Cinemaxx betritt, gut bewacht von Bodyguards, ein etwas schwerfällig wirkender 51-Jähriger die Bühne und hievt sich nach einem kurzen Winken auf den Stuhl im Rampenlicht. Im Publikum sitzen circa 200 Leute. Sie sind wohl eher Mike-Tyson-Kenner und weniger Leute, die diesen Mike Tyson mal kennenlernen wollen. Tyson hat hier ein Heimspiel. Es wird gern und oft applaudiert. Auch wenn Tyson sich selten bis nie dem Publikum zuwendet. Er spult sein Programm herunter.

Vor der eigentlichen Show, in der Polidori und Tyson nach einem festen Ablaufplan in sieben schnellen Runden durchs lange sehr wilde und nun aber gezähmte Leben des Boxstars rattern, gibt es für die Besitzer von Gold- und Iron-Tickets erst mal das "Greet & Meet" mit dem Star. So viel Greet und Meet ist da aber nicht drin. Reihe für Reihe dürfen die Besucher eine Runde durch den Saal drehen, auf der Bühne dürfen sie Tyson die Hand reichen und für ein Foto posieren, das sie später mit nach Hause nehmen und sich in digitaler Form auch zusenden lassen können.

Handsignierte Andenken

Manche nehmen aber auch noch mehr mit nach Hause. Das offizielle, von Mike Tyson signierte Tour-Foto der Mike-Tyson-Tour 2018, oder das offizielle Cap, das offizielle T-Shirt, alles handsigniert. Oder gar eine Nachbildung eines WBC-Gürtels, der Trophäe für einen WM-Titel. Ein Paar goldfarbene Boxhandschuhe, eine Box-Hose.

Das alles wird nach Runde vier des Gesprächs in einer Auktion versteigert, und jetzt wird endgültig klar, dass es an Tyson-Verehrern nicht mangelt im Saal 9, ganz oben unter dem Dach des Cinemaxx. In Hundert-Euro-Schritten fliegen die Gebote durch den Saal. Für den WBC-Gürtel schaukelt sich das Gebot bis auf 2600 Euro hoch, ein handgemaltes Porträt erzielt einen Preis von 2200 Euro. Insgesamt sind für acht Gegenstände in einer knappen Viertelstunde knapp 10 000 Euro aufgerufen worden, ehe Runde fünf des Gesprächs folgt.

Vielleicht ist Gespräch nicht ganz der richtige Ausdruck. Es ist oft eher ein Abfrage als ein echtes Gespräch. Es ist eher nicht mit bekannten Talk-Formaten aus dem Fernsehen zu vergleichen. Der Redeanteil von Polidori fällt deutlich höher aus als der von Tyson, der wirklich selten ins Publikum schaut. Aber das Publikum ist ja auf seiner Seite, es besteht ja nicht aus Theaterkritikern. Es besteht zu einem Gutteil aus Leuten, die sich im Boxmililieu oder vielleicht auch in anderen Kampfsportarten wohl fühlen dürften. Manche sehen auch aus wie Boxpromoter. Oder wie respekteinflößende Türsteher.

Die sieben Runden wirken bisweilen wie Wikipedia auf der Theaterbühne, nur selten kommt Tyson wirklich ins Reden. Das Tempo, in dem es durch sein Leben geht, ist enorm. Der Wendepunkt in seinem Leben, der laut Tyson durch den tragischen Unfalltod seiner vierjährigen Tochter ausgelöst wurde und aus dem bösen Tyson den anständigen Tyson machte, ist ebenso schnell abgearbeitet wie viele andere Lebenspunkte mit dem Potenzial für ein abendfüllendes Programm: die Kindheit (Runde eins) mit all seiner Härte und Kriminalität, die Zeiten im Gefängnis, die Prägung durch seinen Mentor Cus D'Amato, der Aufstieg zum Superboxer, der Biss in Holyfields Ohr. Das verprasste Geld, für Flugzeuge, Häuser oder auch drei Tiger. Der Bankrott, 22 Millionen Dollar Schulden, der Weg in die Schuldenfreiheit – alles wird erwähnt, wenig vertieft. Evander Holyfield habe er übrigens in beide Ohren gebissen, weil er so irrsinnig wütend gewesen sei wegen Holyfields Kopfstößen. Die Ohr-Teile hätten übrigens "Scheiße geschmeckt".

Aufgewachsen in Brooklyn

Längere Episoden gibt es eher selten, eigentlich nur am Anfang und am Ende. Am Anfang, in dem er im Gangstermilieu Brooklyns aufwuchs, in dem er begann zu klauen, waren die Tauben. Sein Hobby. Ein anderer Junge nahm ihm eine seiner Tauben weg, drehte ihr den Hals um und warf dem jungen Mike den blutenden Kopf vor die Füße. Es wurde Tysons erster Kampf, er versohlte dem Jungen den Hintern. Als er am Ende der Show die Begegnung mit einer Frau in einem Londoner Juwelierladen schildert, wird es geradezu gesprächig in dem Gespräch.

Verglichen mit all den Triumphen, Exzessen und tiefsten Tiefschlägen wirkt die Geschichte eher unbedeutsam: Er will die Telefonnummer der Frau, sie will sie ihm geben, wenn er zwei Uhren kauft. Promoter Warren überstimmt Tyson und kündigt an, anstelle von Tyson die Uhren zu kaufen. Die Frau landet schließlich in Tysons Hotelzimmer, doch als er sie beim nächsten Besuch in London anruft, ist sie stinksauer. Sie ist entlassen worden, weil die Uhren nie bezahlt worden sind.

Es ist das erste Mal, dass Tyson an diesem Abend wirklich ins Erzählen gekommen ist. Kurz danach ist Schluss. Der Star winkt kurz ins klatschende Publikum und ist weg. Sascha aus Hannover sagt, der Weg nach Bremen habe sich wirklich gelohnt.