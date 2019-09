Starteten erfolgreich in die Saison: Jonathan Busch, Felix Ruth, Anica Kleinjan, Fardon Landwehr, Maren Völkering, Tim Lehbrink und Yannik Windhorst (von links). (Valerie Hoberg, frei)

Mit 3:1 Punkten nehmen die Bremer zurzeit den zweiten Tabellenplatz hinter der SGF EBT Berlin II ein.

Insgesamt präsentierten sich die Bremer besonders in den Doppelwettbewerben sehr stark. Sieben von acht Partien wurden gewonnen. wobei sich das verstärkte Training in diesem Bereich offenbar bereits auszahlt. In den Einzeln blieb der PSV dagegen schwach. Lediglich drei von acht wurden gewonnen.

Gegen die SG Luckau/Blankenfelde, die in der vergangenen Saison auf Platz zwei stehend, ihre Mannschaft aus der Regionalliga zurückgezogen hatte und beim PSV mit drei ausländischen Sportlern startete, mussten die Bremer auf Anica Kleinjan verzichten. Die nominell im Doppel- und Einzel gesetzte Spielerin kehrte erst abends aus dem Urlaub zurück und stand somit erst tags darauf zur Verfügung. Für sie sprang Jacqueline Zühlke ein, die vom TV Metjendorf zum PSV wechselte und dort eigentlich für zweite oder dritte Vertretung eingeplant war.

Windhorst/Völkering überzeugen

Im ersten Spiel ist bei ihrem Drei-Satz-Sieg besonders die Leistung des Mixed Yannik Windhorst/Maren Völkering hervorzuheben, da Luckau/Blankenfelde mit Hongzi Huang über eine ausgezeichnete Spielerin verfügte. Im ersten Herreneinzel leistete sich Jonathan Busch dagegen zu viele Fehler, sonst wäre gegen seinen polnischen Gegner Mateuzs Biernacki, der bereits in der Regionalliga sehr erfolgreich war, sicher mehr als die klare Zwei-Satz-Niederlage drin gewesen. Eine souveräne Leistung lieferte Fardon Landwehr gegen Janek Bieser ab, den er sicher mit 2:0 Sätzen besiegte.

Tags darauf verloren Yannik Windhorst und Tim Lehbrink nach 18:12-Führung im zweiten Satz des ersten Herrendoppels kurzzeitig den Faden und mussten anschließend mehrere Satzbälle abwehren, um dann durch einen Aufschlagfehler bei 29:29 den Sieg zu erringen und den Grundstein für eine 4:0-Führung zu legen. Im zweiten Herreneinzel verlor Fardon Landwehr allerdings ab dem zweiten Durchgang seinen Rhythmus und rannte im dritten Satz einem 4:13-Rückstand hinterher. Er verkürzte zwar noch auf 18:20, doch es reichte nicht mehr zum Sieg.

Nach dem kommenden spielfreien Wochenende tritt der Polizei SV auswärts gegen die dritte Vertretung des TSV Trittau (28. September) und gegen Blau-Weiß Neumünster II (29. September) an.

Polizei SV – SG Luckau/Blankenfelde 4:4: Tim Lehbrink/Yannick Windhorst – Mateusz Biernacki/Tobias Meißner 21:12, 21:15; Jonathan Busch/Fardon Landwehr – Guido Kaiser/Jacob Reynolds 21:10, 21:15; Jacqueline Zühlke/Maren Völkering – Hongzi Huang/Katarina Wendt 15:21, 14:21; Jonathan Busch – Mateusz Biernacki 18:21, 16:21; Felix Ruth – Jacob Reynolds 18:21, 15:21; Fardon Landwehr – Janek Bieser 21:15, 21:16; Jacqueline Zühlke – Katarina Wendt 14:21, 8:21; Yannik Windhorst/Maren Völkering – Tobias Meißner/Hongzi Huang 21:19, 22:24, 21:16.

Polizei SV – SSW Hamburg II 6:2: Tim Lehbrink/Yannik Windhorst – Andy Yomi/Mehran Zurek 21:18, 30:29; Jonathan Busch/Fardon Landwehr – Moritz Naß/Tim Kuczynski 21:18, 10:21, 21:11; Maren Völkering/Anica Kleinjan – Mirella Engelhardt/Bente Eichhorn 22:20, 17:21, 21:16; Jonathan Busch – Mehran Zurek 21:18, 18:21, 21:12; Felix Ruth – Simon Sander 21:16, 22:20; Fardon Landwehr – Moritz Naß 21:15, 9:21, 18:21; Anica Kleinjan – Mirella Engelhardt 16:21, 8:21; Yannik Windhorst/Maren Völkering – Simon Sander/Bente Eichhorn 21:17, 15:21, 21:16.