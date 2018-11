Bei der traditionellen Freimarktsregatta starten 128 Seglerinnen und Segler in ihren Booten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Spannende Wettfahrten auf der Weser

Rainer Jüttner

Bremen. Der Wassersport-Verein hatten zur traditionellen Freimarktsregatta gerufen und 128 Seglerinnen und Segler folgten diesem Ruf zu einer der größten Regatten in Norddeutschland. Am Start waren in Optis, Teenys und RS Fevas, dabei boten die Hemelinger in der Altersklasse von sieben bis 15 Jahren ein intensives Regatta-Wochenende mit spätherbstlicher Sonne und Windstärken zwischen drei und vier Beaufort.