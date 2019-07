Sieger in der Familienwertung (von links): Heike Gefreyer, Melanie Wittkopf und André Wittkopf. (Birgit Stiebeling, frei)

So wurden die Schläge am Netz halbiert, und jeder Teilnehmer hatte pro Runde an einer Bahn die Möglichkeit, diese von einem BGC-Spieler ausführen zu lassen.

Bei den Herren siegte André Wittkopf mit 73 Schlägen vor Thomas Otte (76) und Ulrich Karl (77). Bei den Damen gab es ein Stechen. Heike Gefreyer und Ilona Hankeln hatten 80 Schläge zu Buche stehen. Im Stechen war Heike Gefreyer die Glücklichere. Dritte wurde Melanie Wittkopf. Bei den Jugendlichen ging Maxim Kipka mit tollen 78 Schlägen einem ungefährdeten Sieg entgegen. In der Familienwertung gewann das Trio André Wittkopf, Melanie Wittkopf und Heike Gefreyer mit 235 Schlägen vor Jonny Kipka, Maxim Kipka und Ilona Hankeln mit 239 Schlägen. Auf Platz drei landeten Ulrich Karl und Verena Treustädt.

Allen Siegern bietet sich nun die Möglichkeit, an Pfingsten 2020 in Künzell /Fulda an den Endkämpfen aller deutschen Family- Event-Teilnehmer teilzunehmen.