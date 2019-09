Bereits zweimal fanden die Landesspiele in Zusammenarbeit mit dem TuS Komet Arsten statt. Jetzt sorgen die geistig behinderten Athleten beim TuS Komet Arsten erneut für bewegende Momente. Beim Nachtlauf „SO -läuft“ geht es beim Walken (eine Runde 2,5 Kilometer) und Laufen (zwei Runden 5 Kilometer) um Siege und Medaillen. Alle sind herzlich eingeladen, die Athleten anzufeuern oder auch mitzulaufen am Dienstag, 24. September ab 18 Uhr auf der Sportanlage an der Egon-Kähler-Straße (Endstation der Linie 4). Das Startgeld beträgt zwei Euro pro Teilnehmer. Anmeldungen bei Sabine Schmieder von Special Olympics, Telefon 0160 / 53 36 721 oder in der Geschäftsstelle SO Bremen bei susanne.jahn@specialolympics.de.