Ehemaliges Patriots-Duo

Spektakuläres NFL-Comeback: Gronkowski zu Brady nach Tampa

In der NFL bahnt sich ein spektakuläres Comeback an. Rob Gronkowski will nach Informationen mehrerer US-Medien aus dem Ruhestand zurück kommen und zukünftig mit Superstar-Quarterback Tom Brady für dessen neuen Club Tampa Bay Buccaneers spielen.